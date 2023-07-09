Медики рассказали, для кого фрукты могут стать опасными

Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что неумеренность в поедании фруктов может стать причиной профицита фруктозы. А это очень вредно для людей с диабетом, синдромом раздраженного кишечника и др, сообщает Zakon.kz

По информации "Доктор Питер" Вялов также призывает быть осторожнее с фруктовыми соками, особенно с покупными пакетированными. В них, как правило, слишком много добавленного сахара, что в перспективе может стать причиной развития ожирения.

В целом же с фруктами работает то же правило, что и с любыми другими продуктами: главное — умеренность и разнообразие.

Рацион с обилием фруктозы может стать причиной развития множества опасных болезней: это могут быть диабет, ожирение, метаболический синдром, артериальная гипертензия, атеросклероз и другие болезни сердечно-сосудистой системы. Кроме того, слишком много фруктозы в меню может привести к сбою в обмене веществ, проблемам с почками и печенью.

Ранее диетологи рассказали, кому нельзя есть малину.