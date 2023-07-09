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Участок улицы Московская в Астане закрыли на ремонт

Участок улицы Московская в Астане закрыли на ремонт Фото: Zakon.kz
Участок улицы Московская в столице закрыт для проведения среднего ремонта, сообщает Zakon.kz.

Как передает официальный сайт акимата города, ремонт проводится на участке от ул. Бекетай до ул. Г. Потанина.

В связи с этим на указанном участке с 10 по 11 июля текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, чтобы не допустить заторов на дорогах города.

Ранее стало известно, что участки двух улиц в столице закроют на ремонт.

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