Участок улицы Московская в Астане закрыли на ремонт
Фото: Zakon.kz
Участок улицы Московская в столице закрыт для проведения среднего ремонта, сообщает Zakon.kz.
Как передает официальный сайт акимата города, ремонт проводится на участке от ул. Бекетай до ул. Г. Потанина.
В связи с этим на указанном участке с 10 по 11 июля текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, чтобы не допустить заторов на дорогах города.
Ранее стало известно, что участки двух улиц в столице закроют на ремонт.
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