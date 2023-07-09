Участки двух улиц в столице закроют на ремонт

Дорожные работы начинаются на улицах М. Габдуллина и Ш. Иманбаевой в Астане, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает официальный сайт акимата Астаны.

С 10 по 11 июля текущего года будет полностью перекрыто движение автотранспортных средств на участке улицы М. Габдуллина от ул. А. Иманова до переулка Речной.

Также с 9 по 10 июля перекроют движение по ул. Ш. Иманбаевой от ул. Кенесары до ул. Иманова.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, чтобы не допустить создания заторов на дорогах города.

Ранее стало известно, что в Астане и Алматы несколько автобусных маршрутов изменят схемы движения.