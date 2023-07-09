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Законодательство РК

Девять банков планируют ликвидировать в Казахстане

обсуждение Фото: pixabay
На портале "Открытые НПА" опубликован документ о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций и защиты прав потребителей финансовых услуг, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, в настоящее время на рынке Казахстана действует 21 банк второго уровня, 9 из которых находятся в процессе ликвидации.

"В настоящее время на рынке Казахстана действует 21 банк второго уровня. При этом в процессе ликвидации находятся 9 банков. С начала 2022 года Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка было отказано в согласовании 13 кандидатов на должность руководящего работника банка второго уровня. На рынке ценных бумаг действует 49 субъектов, при этом с начала 2022 года Агентством в согласовании отказано 10 кандидатам на должность руководящего работника", – отмечено в документе.

Также сообщается, что в страховом секторе действует 26 организаций, с 2022 года уполномоченным органом отказано в согласовании 11 кандидатам на должность руководящего работника.

Документ находится на публичном обсуждении до 26 июля.

Ранее сообщалось, что российский банк "Тинькофф" временно не будет проводить SWIFT-переводы в долларах в казахстанский банк Freedom Finance, но продолжит осуществлять в эту кредитную организацию переводы в рублях, тенге и юанях.

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