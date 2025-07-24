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Финансы

В Казахстане упростили требования к открытию дочерних банков и филиалов иностранных банков

Банк, банки, услуги банка, банковские услуги, касса в банке, кассы в банке, банковская касса, банковские кассы, кассовая операция, кассовые операции , фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 14:55 Фото: Zakon.kz
Эта мера предусмотрена в новом законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации", сообщает Zakon.kz.

Так, законом снижено требование к минимальному размеру совокупных активов иностранного банка для открытия филиала в Казахстане – с 20 млрд долларов до 10 млрд долларов.

Для снижения административных барьеров сокращен перечень документов в зависимости от уровня кредитного рейтинга финансовой организации.

Кроме того, исключены документы, которые финансовый регулятор может самостоятельно получить из информационных систем, интернет-ресурсов и от регулятора страны-заявителя.

Упрощены требования к наличию помещений в собственности и укомплектованности штата за год до начала работы.

Филиалам иностранных банков также предоставлена возможность размещать активы, принимаемые в качестве резерва, в финансовые инструменты с низким уровнем риска, перечень которых будет определен нормативным правовым актом РК.

В АРРФР отметили, что для обеспечения равных конкурентных условий для функционирования филиалов иностранных банков и банков второго уровня на финансовом рынке Казахстана, филиалам иностранных банков разрешено проведение обменных операций с иностранной валютой, осуществление кастодиальной деятельности, выпуск платежных карточек, участие в синдицированном финансировании, осуществление агентских услуг и т.д.

Указанные поправки введены в действие с 1 июля 2025 года.

Законом дополнительно усиливаются требования к безупречной деловой репутации.

Закон вступает в силу с 31 августа 2025 года.

30 июня 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации".

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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