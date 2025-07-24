В Казахстане упростили требования к открытию дочерних банков и филиалов иностранных банков
Так, законом снижено требование к минимальному размеру совокупных активов иностранного банка для открытия филиала в Казахстане – с 20 млрд долларов до 10 млрд долларов.
Для снижения административных барьеров сокращен перечень документов в зависимости от уровня кредитного рейтинга финансовой организации.
Кроме того, исключены документы, которые финансовый регулятор может самостоятельно получить из информационных систем, интернет-ресурсов и от регулятора страны-заявителя.
Упрощены требования к наличию помещений в собственности и укомплектованности штата за год до начала работы.
Филиалам иностранных банков также предоставлена возможность размещать активы, принимаемые в качестве резерва, в финансовые инструменты с низким уровнем риска, перечень которых будет определен нормативным правовым актом РК.
В АРРФР отметили, что для обеспечения равных конкурентных условий для функционирования филиалов иностранных банков и банков второго уровня на финансовом рынке Казахстана, филиалам иностранных банков разрешено проведение обменных операций с иностранной валютой, осуществление кастодиальной деятельности, выпуск платежных карточек, участие в синдицированном финансировании, осуществление агентских услуг и т.д.
Указанные поправки введены в действие с 1 июля 2025 года.
Законом дополнительно усиливаются требования к безупречной деловой репутации.
Закон вступает в силу с 31 августа 2025 года.
30 июня 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации".