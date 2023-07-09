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Законодательство РК

Усилить права заемщиков финорганизаций хотят в Казахстане

обсуждение Фото: pixabay
На портале "Открытые НПА" опубликован документ о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций и защиты прав потребителей финансовых услуг, сообщает Zakon.kz.

Документ разработан с целью усиления защиты прав потребителей финансовых продуктов. 

В качестве одной из существующих проблем в Казахстане указывается то, что финуслуги предоставляются "без учета поведенческих особенностей клиента и несоответствующих риск-профилю потребителя", а также имеется недостаточное раскрытие информации потребителям о свойствах финансовых продуктов и сопутствующих им рисков.

Для решения этой проблемы АРРФР предлагает разработать законодательные поправки, предусматривающие наделение уполномоченного органа компетенцией по:

  • установлению в НПА требований по полному и достоверному раскрытию информации для потребителей при предоставлении финансовых продуктов и оказании финансовых услуг;
  • осуществлению проверок финансовых организаций путем осуществления сделок по покупке услуг/продуктов под видом клиента;
  • по утверждению поведенческих стандартов работы финансовых организаций с населением;
  • применение контроля и надзора информационно- коммуникационных технологий, фото- и (или) видеосъемки, использование записи фото-, видеоаппаратуры.

Второй проблемой в документе указывается "ограничение в получении банковских услуг и использовании финансовых продуктов для лиц с инвалидностью, пожилых и других маломобильных групп населения". Здесь в качестве решения предлагается разработка законодательных поправок, предусматривающих наделение уполномоченного органа компетенцией по установлению требований по принятию банками мер по обеспечению доступности к базовым финансовым и платежным услугам для ЛСИ.

Третья проблема – кадровая.

АРРФР отмечает необходимость усиления процедур отбора, назначения и развития кадрового потенциала финансовых организаций, особенно их ключевых работников, принимающих стратегические и операционные решения. Также предлагается усиление ответственности руководящих работников финансовых организаций в части ограничения возможности занятия руководящей должности лицами, действия либо бездействие которых привели к принудительной ликвидации финансовой организации или признанию ее банкротом

Документ находится на публичном обсуждении до 26 июля.

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Усилить права заемщиков финорганизаций хотят в Казахстане
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