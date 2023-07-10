Курьеров "Яндекс" наказали за забастовку на дороге в Астане
Фото: скриншот видео
9 июля текущего года около 21:00 на территории ЕХPО собрались курьеры компании "Яндекс", недовольные условиями труда, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба ДП региона, молодые люди на скутерах отправились к монументу "Казахстанское солнце" (Часы) по пр. Кабанбай батыра.
"Они создавали серьезные помехи дорожному движению и были остановлены сотрудниками полиции для выяснения обстоятельств. Для дальнейшего разбирательства они были доставлены в управление полиции района Есиль", – говорится в сообщении.
После разбирательств участники акции были привлечены к административной ответственности по ст.615ч.1 КРКоАП "Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения".
Ранее, в мае, в Алматинской области таксисты "Яндекса" вышли на акцию протеста. Водители были возмущены тем, что из приложения пропали "Гарантированные бонусы", из-за этого люди потеряли существенную часть доходов.
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