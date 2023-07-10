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Курьеров "Яндекса" наказали за забастовку на дороге в Астане

курьеры Фото: скриншот видео
9 июля текущего года около 21:00 на территории ЕХPО собрались курьеры компании "Яндекс", недовольные условиями труда, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, молодые люди на скутерах отправились к монументу "Казахстанское солнце" (Часы) по пр. Кабанбай батыра.


"Они создавали серьезные помехи дорожному движению и были остановлены сотрудниками полиции для выяснения обстоятельств. Для дальнейшего разбирательства они были доставлены в Управление полиции района Есиль", – говорится в сообщении.

После разбирательств участники акции были привлечены к административной ответственности по ст. 615 ч. 1 КРКоАП "Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения".

Ранее, в мае, в Алматинской области таксисты "Яндекса" вышли на акцию протеста. Водители были возмущены тем, что из приложения пропали "Гарантированные бонусы", из-за этого люди потеряли существенную часть доходов.

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Елена Беляева
Астана
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