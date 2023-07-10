Казахстанские каскадеры познакомились с Джеки Чаном

Участники международной группы профессиональных каскадеров "Nomad Stunts" побывали на съемочной площадке знаменитого актера, режиссера и каскадера Джеки Чана, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские каскадеры рассказали о встрече с легендой мирового кино в социальных сетях.

"Встретились с легендарным Джеки Чаном и побывали на съемочной площадке его нового фильма. Пока ни о чем больше не можем рассказывать, но как у нас любят говорить "stay tuned" и ждите хороших новостей", – рассказал в Instagram основатель группы Жайдарбек Кунгужинов.





Участники группы каскадеров "Nomad Stunts" принимали участие в съемках популярных фильмов: "Мулан" от "Disney", "Томирис" и "Письмо королю" от Netflix, "47 ронинов" с Киану Ривзом, "Неудержимые 2", "Рэкетир 2", "Дорога к матери", "Шал" и других.

Ранее стало известно, что два фильма казахстанского режиссера Адильхана Ержанова выходят в прокат во Франции. Это фильм "Обучение Адемоки" и артхаусная лента "Штурм".

