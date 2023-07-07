Два казахстанских фильма выйдут в прокат во Франции

Две авторские картины, снятые режиссёром Адильханом Ержановым, выйдут в прокат в кинотеатрах Франции в ближайшее время, сообщает Zakon.kz.

Премьерный показ ленты "Обучение Адемоки" в Париже собрал полный зал. При этом, на просмотр не смогли попасть все желающие, передает 24kz.

"Для меня есть одно маленькое сожаление – пока в мире Адильхан Ержанов не получил признания на том уровне, которого он достоин. Даже после успехов на Каннском и Венецианском кинофестивалях он остается немного скрытым для массовой публики. Мы на своем уровне пытаемся ознакомить именно большую аудиторию с Адильханом и его работой". Эрве Мийе, представитель компании Destiny Films

На следующей неделе во французский прокат выйдет артхаусная картина "Штурм", рассказывающая о захвате сельской школы.

"Чем больше показов, тем лучше, конечно. Я рад. Также рад за актеров, за команду, которая работала над фильмами. Надеюсь, будут чаще и больше показывать всюду – и в мире, и в Казахстане. Буду работать над этим". Адильхан Ержанов, режиссёр

Ранее стали известны имена обладателей казахстанской национальной телевизионной премии "Тұмар-2023". Для участия в премии было принято около 300 заявок по 12 номинациям, в шорт-лист вошли 48 работ.