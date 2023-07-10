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Экологи проверяют реку в Жетысуской области, куда сливали нечистоты

Экологи проверяют реку в Жетысуской области, куда сливали нечистоты Фото: pixabay
Санитарные врачи и экологи начали проверку на реке Каратал, куда попали канализационные отходы из ближайших инженерных сетей, сообщает Zakon.kz.

На место специалисты выехали после сообщений, которые распространились в социальных сетях местными жителями. На кадрах видео рыбаки сняли нечистоты, которые сливают в реку Каратал, передает AstanaTV. Кадры были опубликованы в минувшую пятницу, жители региона опасаются вспышки инфекций.

"В настоящее время осуществляется заполнение документов в местной полиции и обработка собранных материалов и анализов. Департамент экологии области Жетысу получил пробы воды с места аварийного разлива, а также по течению реки на расстоянии 500 метров выше и 500 метров ниже от точки вытекания нечистот". Пресс-служба департамента экологии Жетысуской области

После того, как будут готовы результаты анализов, виновных привлекут к ответственности, отметили экологи.

Ранее жители Туркестанской области пожаловали на частные бани, откуда нечистоты сливают прямо в поля.Там пасется домашний скот. Поэтому люди боятся распространения инфекций.

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