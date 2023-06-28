Жители Туркестана опасаются вспышки инфекционных заболеваний из-за бань

В разное время на горячих источниках в Туркестанской области бизнесмены построили около 10 бань. А вот очистных сооружений не предусмотрели. И теперь грязная вода практически безостановочно течет в степь, сообщает Zakon.kz.

Местные рассказали КТК, что в заведениях нет ни септиков, ни фильтров. Реки нечистот сливают прямо на поля, где пасется домашний скот. Поэтому люди боятся распространения инфекций.

Жители говорят, они неоднократно просили предпринимателей установить очистители. Но их будто не слышат. А по словам специалистов, ни у одной бани вообще нет документов на использование воды из термальных источников.

Эксперты тоже предупреждают: антисанитария на пастбищах может привести к экологической катастрофе.



"Когда мыльную воду сливают на землю, она уничтожает плодородие почвы, потому что не проходит очистку. Это во-первых. А во-вторых, у корней растений появляется недостаток кислорода. Если такое будет продолжаться, земля здесь станет бесплодной и превратится в пустырь". Руководитель лабораторно-аналитического отдела департамента экологии Туркестанской области Абибулла Конырбаев

Между тем, в Мангистауской области пастбище пяти сел отдали под карьер. Порядка 100 местных фермеров не знают, куда выгонять скот.