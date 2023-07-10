Как пережить аллергию летом: советы врача
В списке на первом месте находится аллергия на солнце.
Главный летний вид аллергии – аллергия на солнце, или фотодерматит.
Она проявляется покраснением, зудом, бугристостью кожи в зоне попадания солнечных лучей. Если человек замечает у себя такие симптомы, ему необходимо ограничить пребывание на открытом солнце в период с 11 до 18 часов, не носить открытую одежду и пользоваться солнцезащитными кремами.
Далее идет аллергия на пыльцу.
Середина лета – период активного цветения луговых и сорных трав. Поэтому у пациентов с реакцией на их пыльцу может отмечаться обострение сезонной аллергии – поллиноза или риноконъюнктивита.
Продолжает список аллергия на фрукты.
Это не чисто летний и индивидуальный для каждого человека вид аллергии, однако важно помнить о существовании перекрестной с пыльцой растений аллергии.
Она, как говорится в публикации АиФ, возникает, когда встречаются плоды, молекулы которых схожи с молекулами пыльцы. Так, например, при выявленной аллергии к пыльце сорных трав у пациентов могут встречаться аллергические реакции при употреблении в пищу арбуза, дыни, огурцов, томатов.
Важно также помнить, что при употреблении большого количества продуктов, содержащих гистамин (клубники, земляники, папайи, ананаса и цитрусовых), могут развиваться тяжелые кожные и желудочно-кишечные симптомы аллергии. Такие продукты важно употреблять в небольших количествах.
И в заключении аллергия путешественников.
Путешествия в экзотические страны для аллергиков потенциально опасны, поскольку там есть риск укусов незнакомых насекомых и животных, что может спровоцировать стремительно развивающуюся тяжелую аллергическую реакцию.
Поэтому необходимо пользоваться репеллентами, не употреблять пищу на улице (чтобы не привлечь внимания животных) и пользоваться специально оборудованными пляжами. При укусе насекомого необходимо приложить к месту укуса холод, выпить антигистаминный препарат и следить за своим самочувствием.
Врач отмечает, если симптомы нарастают, нужно как можно скорее обратиться к врачу.
Людям с аллергией важно не забыть взять на отдых базовые и симптоматические препараты, рекомендованные лечащим врачом.
Ранее медики рассказали, для кого фрукты могут стать опасными. По словам гастроэнтеролога Сергея Вялова, с фруктами работает то же правило, что и с любыми другими продуктами: главное — умеренность и разнообразие.