Как пережить аллергию летом: советы врача

Врач-аллерголог, иммунолог Людмила Маховая уточнила, что аллергия летом, как и в любое другое время года, развивается из-за специфической реакции иммунной системы на аллергены. Специалист рассказала Zakon.kz, какие из них летом встречаются чаще всего.

В списке на первом месте находится аллергия на солнце.

Главный летний вид аллергии – аллергия на солнце, или фотодерматит.

Она проявляется покраснением, зудом, бугристостью кожи в зоне попадания солнечных лучей. Если человек замечает у себя такие симптомы, ему необходимо ограничить пребывание на открытом солнце в период с 11 до 18 часов, не носить открытую одежду и пользоваться солнцезащитными кремами.

Далее идет аллергия на пыльцу.

Середина лета – период активного цветения луговых и сорных трав. Поэтому у пациентов с реакцией на их пыльцу может отмечаться обострение сезонной аллергии – поллиноза или риноконъюнктивита.

Продолжает список аллергия на фрукты.

Это не чисто летний и индивидуальный для каждого человека вид аллергии, однако важно помнить о существовании перекрестной с пыльцой растений аллергии.

Она, как говорится в публикации АиФ, возникает, когда встречаются плоды, молекулы которых схожи с молекулами пыльцы. Так, например, при выявленной аллергии к пыльце сорных трав у пациентов могут встречаться аллергические реакции при употреблении в пищу арбуза, дыни, огурцов, томатов.

Важно также помнить, что при употреблении большого количества продуктов, содержащих гистамин (клубники, земляники, папайи, ананаса и цитрусовых), могут развиваться тяжелые кожные и желудочно-кишечные симптомы аллергии. Такие продукты важно употреблять в небольших количествах.

И в заключении аллергия путешественников.

Путешествия в экзотические страны для аллергиков потенциально опасны, поскольку там есть риск укусов незнакомых насекомых и животных, что может спровоцировать стремительно развивающуюся тяжелую аллергическую реакцию.

Поэтому необходимо пользоваться репеллентами, не употреблять пищу на улице (чтобы не привлечь внимания животных) и пользоваться специально оборудованными пляжами. При укусе насекомого необходимо приложить к месту укуса холод, выпить антигистаминный препарат и следить за своим самочувствием.

Врач отмечает, если симптомы нарастают, нужно как можно скорее обратиться к врачу.

Людям с аллергией важно не забыть взять на отдых базовые и симптоматические препараты, рекомендованные лечащим врачом.

Ранее медики рассказали, для кого фрукты могут стать опасными. По словам гастроэнтеролога Сергея Вялова, с фруктами работает то же правило, что и с любыми другими продуктами: главное — умеренность и разнообразие.