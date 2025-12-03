#Казахстан в сравнении
Советы

Как понять, на что аллергия, рассказала врач

девушка, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 11:07 Фото: unsplash
Эксперты в сфере медицины досконально анализируют жизнь пациента, выявляя связь симптомов аллергии со временем года, профессией, питанием, контактами с животными или домашней пылью. Об этом рассказала врач-аллерголог-иммунолог Людмила Маховая, сообщает Zakon.kz.

Как пояснила в беседе с aif.ru 3 декабря 2025 года Маховая, сложность в том, что реакция может развиться спустя часы или даже сутки после контакта с аллергеном. В связи с этим связать, к примеру, насморк с прогулкой в парке накануне бывает очень трудно.

После сбора подробного анамнеза врач определяет круг "подозреваемых" и назначает аллергологическое обследование.

По словам аллерголога, основные методы специфической диагностики – это кожные пробы и анализ крови на наличие специфических антител класса IgE. Положительный результат подтверждает аллергическую природу реакции, а отрицательный – указывает на необходимость искать другие причины или аллергены.

Но бывают случаи, когда человек реагирует на, казалось бы, совершенно разные раздражители. Это явление называется перекрестной аллергией: иммунная система реагирует на схожие по структуре молекулы в разных аллергенах. Классический пример – аллергия на пыльцу березы и реакция на яблоки, черешню или морковь, которая может проявляться зудом во рту и отеком губ. Причина в том, что белки в пыльце и этих продуктах имеют сходное строение.

Маховая отметила, что бывают и менее очевидные связи. Например, при аллергии на кошек у некоторых людей возникает реакция на свинину – это так называемый синдром "кошка-свинина", обусловленный схожестью определенных белков (сывороточных альбуминов) у этих животных.

Как правильно провести диагностику?

Как подчеркнула иммунолог, при появлении симптомов важно не заниматься самолечением. Первым шагом может быть обращение к терапевту или педиатру, которые при необходимости направят к врачу-аллергологу. Специалист проведет осмотр, подробно расспросит и назначит необходимые исследования – от тестов на конкретные аллергены до молекулярной аллергодиагностики, которая позволяет выявить чувствительность к отдельным компонентам аллергенов.

Это помогает точно определить причину, предсказать возможные перекрестные реакции и подобрать эффективную терапию.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.



, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 11:07
Плесень, кашель и аллергия: что скрывает ваш домашний увлажнитель

О том, какое выбрать домашнее животное, если у вас аллергия, можете узнать по ссылке.



