Алматинцев возмутили цены на аттракционы

Летние каникулы в разгаре. К сожалению, отправить ребенка в лагерь или поехать на море могут далеко не все. Одним из развлечений в городе является поход в парки с аттракционами, сообщает Zakon.kz.

Однако в социальных сетях пользователи активно отмечают, что повести в парк даже одного ребенка – серьезный удар по бюджету. В малообеспеченных семьях тема парков вообще не поднимается.

Журналист inAlmaty отправился в Центральный парк отдыха в выходный день, чтобы узнать насколько правдивы комментарии.



Как говорится в публикации, в парке было немноголюдно. И возле касс не наблюдались толпы, желающие купить билеты.

Все становится ясно, если взглянуть на стоимость развлечений. Один из самых дешевых аттракционов – "Слалом". Ребенок поднимается на горку с куском материи, скатывается с нее раз… и все. Удовольствие обходится в 400 тенге, а длится полминуты.



Далее сказано, что другие аттракционы стоят от 680 до 990 тенге. И так как очередей к ним нет, буквально за час катания родительский кошелек похудеет на 7-10 тысяч тенге.

"У нас дочка единственная, и то поход в парк мы считаем роскошью. Помню, в детстве на многих аттракционах, я каталась с родителями. Теперь папы и мамы в большинстве своем довольствуются лишь ролью зрителей. Аттракционы очень дорогие." Жительница южной столицы Акмарал Бекеева

Кроме того, в парке имеется особая зона для малышей.

Но цены и здесь "недетские". За десять минут, проведенных в песочнице с яркими формочками, или за ловлей пластмассовых рыбок удочкой из воды родителям придется заплатить по 700 тенге.

Поездка по парку в "английском двухэтажном автобусе" или на поезде обойдется в тысячу тенге. Фото с ростовыми куклами стоит от 2,5 до 4,5 тысяч тенге в зависимости от формата.

Ранее журналист Zakon.kz составил топ аквапарков Алматы. В городе не так много аквапарков, однако имеющиеся вполне способны порадовать посетителей.