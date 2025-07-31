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Мир

Аттракцион со зрителями в Саудовской Аравии сломался пополам

аттракцион сломался пополам, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 20:15 Фото: pixabay
В районе Аль-Хада недалеко от Таифа аттракцион "360 градусов" сломался пополам в парке развлечений Green Mountain, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, в результате происшествия ранения получили, по меньшей мере, 23 человека, трое из них в тяжелом состоянии.

По данным издания, причиной произошедшего стала неисправность аттракциона.

Отметим, что сам инцидент попал на видео. Ролик распространился в соцсети. На кадрах видно как аттракцион сначала стартовал как обычно: пассажиры перевернулись на полпути в воздухе. Однако, когда аппарат набрал скорость во время подъема, центральная стойка внезапно сломалась пополам, и платформа обрушилась вниз. Пассажиры отскочили от удара, их сиденья сильно ударились о землю, а окружающие закричали.

Ранее сообщалось, что в Алматы ребенок получил тяжелую травму на аттракционе.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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