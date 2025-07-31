Аттракцион со зрителями в Саудовской Аравии сломался пополам
Фото: pixabay
В районе Аль-Хада недалеко от Таифа аттракцион "360 градусов" сломался пополам в парке развлечений Green Mountain, сообщает Zakon.kz.
Как пишет People, в результате происшествия ранения получили, по меньшей мере, 23 человека, трое из них в тяжелом состоянии.
По данным издания, причиной произошедшего стала неисправность аттракциона.
Отметим, что сам инцидент попал на видео. Ролик распространился в соцсети. На кадрах видно как аттракцион сначала стартовал как обычно: пассажиры перевернулись на полпути в воздухе. Однако, когда аппарат набрал скорость во время подъема, центральная стойка внезапно сломалась пополам, и платформа обрушилась вниз. Пассажиры отскочили от удара, их сиденья сильно ударились о землю, а окружающие закричали.
Ранее сообщалось, что в Алматы ребенок получил тяжелую травму на аттракционе.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript