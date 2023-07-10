Где сходить на пляж в Казахстане?

Казахстан не может похвастаться обилием естественных поверхностных водных ресурсов. Однако в жаркую погоду так и хочется полежать на пляже и окунуться в прохладную воду.

Именно поэтому в преддверии лета для многих актуален вопрос, где провести отпуск, не выезжая из страны. Об этом в материале Zakon.kz.

Каспийское море

Каспийское море – большое закрытое соленое озеро. Еще недавно оно ассоциировалось только с рыбной ловлей и добычей нефти. Однако ситуация изменилась, и теперь там активно развивается курортная инфраструктура. Популярными местами отдыха становятся расположенные вдоль побережья курорты.

Актау – это крупнейший город на Каспийском море. Пляжный сезон здесь начинается в конце мая и длится практически до октября. Дожди – большая редкость. Для проживающих в местных пансионатах, отелях и санаториях обустроены песчаные пляжи. Вход на них может быть платным либо бесплатным, но за дополнительные удобства обычно приходится доплачивать. Наиболее популярные места: бесплатные "Манила" и "Маракеш", платные "Достар" и "Нур Плаза". Они характеризуются развитой инфраструктурой и предлагают разнообразные водные развлечения.

Курык – курортный поселок в Мангистауской области, расположенный в 70 км от Актау. Здесь предлагается недорогой отдых на небольших уютных пляжах. Неподалеку от курорта расположены термальный минеральный источник и залежи лечебной грязи. Это позволяет совместить пляжный отдых с оздоровительными процедурами. Инфраструктура поселка активно развивается, что способствует повышению уровня комфорта.

Форт Шевченко – это крупный порт Каспийского моря, который находится на мысе Тюб-Караган (полуостров Мангышлак). Сам городок небольших размеров, но здесь есть несколько достойных отелей с собственными пляжами. Более бюджетный вариант – гостевые дома. Они могут порадовать домашним уютом и традиционной кухней. Отличным местом для отдыха на берегу моря также считается песчаный дикий пляж "Голубая бухта". Здесь можно наслаждаться красотами природы. Основная местная достопримечательность – загадочная скала Чертов палец.

Атырау. Несмотря на небольшую (20-25 км) удаленность от Каспийского моря, жители города предпочитают местные речные пляжи на реке Урал. Одним из лучших считается River на ул. Амре Кашаубаева, 4. Этот пляж расположен рядом с Молодежным парком и обустроен необходимыми для отдыха навесами и шезлонгами. Другие популярные пляжи находятся в районе Жилгородка ("Малибу" и Beach), а также неподалеку от кафе "Астана" и Национального банка (ул. К. Смагулова). Загородный отдых на воде можно организовать, отправившись в сторону сел Еркинкала и Бесикти.

Пляжи на озере Балхаш

Балхаш – это второе по величине непересыхающее соленое озеро и настоящий феномен. Его особенность – отличающийся в разных частях состав воды. В восточной части она соленая, а в западной – пресная. Пляжи на озере песчаные. Среди популярных развлечений – гребля на байдарках и парусный спорт. Местные жители и туристы выбирают зоны отдыха:

"Жемчужина". Принадлежит гостиничному комплексу, но все желающие могут посетить ее за плату. Пляж песчаный, но вход в воду каменистый, вода пресная;

"Фламинго". По параметрам соответствует предыдущему пляжу. Для удобства отдыхающих предусмотрены солнцезащитные навесы. На территории базы отдыха функционирует бассейн;

"Самал". Кроме обустроенного пляжа, имеется специально выделенная зона для рыбной ловли.

Боровое. Этот населенный пункт входит в состав национального природного парка "Бурабай". В непосредственной близости от него находятся еще несколько озер: Катарколь, Большое и Малое Чебачье, Щучье. Пляжный сезон открывается в июне. Кроме свежего воздуха и природных красот, данная местность славится лечебными свойствами воды и грязи. Купание можно совместить с пешими прогулками, катанием на катамаране либо лодке, рыбной ловлей и другими видами активностей. На берегах озера имеются как платные, так и бесплатные пляжи. В первом случае отдыхающим предоставляются лежаки, а также предлагаются разные водные развлечения.

Пляжи Алматы

При желании отдохнуть на пляже можно, не выезжая из Алматы. В городской черте имеется четыре популярных места: пляжная зона рощи Баума вдоль Большого Алматинского канала им. Д. Кунаева, зона отдыха "Гульдер", а также западная и восточная части водохранилища "Сайран". Здесь обустроены спасательные посты. Места для купания огорожены буйками, выплывать за которые не рекомендуется.

Другие места для отдыха

Алаколь – это соленое бессточное континентальное озеро, которое расположилось неподалеку от города Алматы. Добраться сюда можно как личным, так и общественным транспортом (автобусом или поездом). Название "Алаколь" переводится как "пестрое". Озеро получило это имя благодаря способности менять оттенок воды в течение дня. С каждым годом на берегах появляется все больше баз отдыха и обустроенных пляжей. Поплавать в водоеме можно с пользой для здоровья, так как было доказано, что местные воды способствуют снижению стресса, благотворно воздействуют на кожу, суставы и нервную систему. Лучшее время для посещения – с июля по сентябрь. Песок и галька на пляжах отличаются непривычным темным оттенком. Наиболее популярные места отдыха находятся на курортах:

Кабанбай. Прибрежная линия и вход в воду пологие, что обуславливает большой приток отдыхающих. Однако и инфраструктура тут более развита, имеется больше возможностей для активного отдыха;

Акши. Галечные пляжи привлекают меньше отдыхающих, что способствует спокойной, умиротворяющей атмосфере. При этом имеется возможность арендовать шезлонги и зонтики.

Капчагайское водохранилище. Местные пляжи – популярное место летнего отдыха у жителей Алматы и области. Часть расположенных здесь баз отдыха были построены еще во времена СССР, другие – появились недавно. У каждой – свой благоустроенный пляж. Гости могут пользоваться лежаками, зонтами и т. д. Наиболее известные базы: "Лазурный берег", "Ассорти" и "Золотые пески". У алматинцев популярны пляжи:

городской в Конаеве. Оборудован топчанами и беседками, на территории имеется кафе и бары. Удобен для отдыха с детьми;

"Настоящий". Благодаря большой территории возможен заезд на личном автомобиле, вход в воду пологий, есть возможность аренды катера или скутера;

"Лазурный берег". Оборудован солнцезащитными навесами, предлагаются водные развлечения, подходит для отдыха с детьми. Рядом с пляжем расположен продуктовый магазин.

Бухтарминское водохранилище. Искусственный водоем площадью 5500 кв. км существует с 1960 года и является крупнейшим в стране. Он находится в 100 км от Усть-Каменогорска, на востоке Казахстана. Большая часть туристов приезжает сюда в июле-августе, когда вода прогревается до +21…+23°С. Каждый сможет выбрать отдых по своему вкусу. На берегах имеется множество турбаз и частных домов, где можно снять жилье по своему кошельку: от более простых до элит-класса. Наиболее популярные базы отдыха "Голубой залив" (и расположенный рядом детский лагерь "Балакай"), "Алтайская бухта", "Аюда", "Мохнатка" и др. На некоторых, как "Айна", обустроены песчаные пляжи. Однако имеются и уединенные уголки, обеспечивающие отличный отдых дикарем. На берегу водохранилища можно установить палатку и наслаждаться тишиной, чистым воздухом и водой.

Заключение

Несмотря на ограниченность водных ресурсов, Казахстан способен удивлять красивыми и обустроенными курортными зонами, природным разнообразием и дружелюбием местных жителей. В разных уголках страны имеются водоемы, пригодные для летнего пляжного отдыха. Выбирайте вариант по душе и отдыхайте с удовольствием.

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