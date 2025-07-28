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Право

Методику расчета платы за пользование поверхностными водами утвердили в Казахстане

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 09:26 Фото: unsplash
Министр водных ресурсов и ирригации приказом от 22 июля 2025 года утвердил методику расчета ставок платы за пользование водными ресурсами поверхностных источников, сообщает Zakon.kz.

Ставки платы рассчитываются по бассейнам рек и отраслям экономики на основе базовых коэффициентов ставки платы за пользование водными ресурсами поверхностных источников и отраслевых базовых коэффициентов ставки платы за пользование водными ресурсами поверхностных источников.

Базовые коэффициенты ставки платы за пользование водными ресурсами поверхностных источников:

  • Бассейн реки Сырдарьи и Аральского моря – 0,089 МРП;
  • Бассейн озер Балхаш и Алаколь – 0,133 МРП;
  • Бассейн реки Ертис – 0,055 МРП;
  • Бассейн реки Есиль – 0,256 МРП;
  • Бассейны рек Нуры, Сарысу и Кенгира – 0,088 МРП;
  • Бассейны рек Торгая, Иргиза, Тобола – 0,152 МРП;
  • Бассейны рек Жайык, Уила, Сагиза, Эмбы, Волги, Большой и Малой Узени и Каспийского моря – 0,078 МРП;
  • Бассейны рек Шу, Таласа и Ассы – 0,156 МРП.

Также документ содержит отраслевые базовые коэффициенты ставки платы за пользование водными ресурсами поверхностных источников.

Отраслевые коэффициенты устанавливаются в зависимости от вида специального водопользования:

  • жилищно-эксплуатационные и коммунальные услуги;
  • промышленность, включая теплоэнергетику;
  • сельское хозяйство;
  • прудовые хозяйства, осуществляющие забор из водных источников;
  • гидроэнергетика;
  • водный транспорт.

Плата за пользование водными ресурсами поверхностных объектов устанавливается на единицу объема воды, забранной из водного объекта для использования.

При установлении ставок платы с учетом региональных условий применяются коэффициенты от 0,2 до 2,0. Общая сумма платежей, поступающих в местный бюджет, должна быть не менее суммы, рассчитанной по пункту 3 настоящей Методики, и не превышать ее более чем в два раза.

Приказ вводится в действие с 5 августа.

Мы сообщали, что в Казахстане утвердили правила общего водопользования.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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