Какие выплаты будут получать спортсмены и тренеры пожизненно

Министр культуры и спорта приказом от 3 июля 2023 года утвердил Правила выплат пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам, сообщает Zakon.kz.

Так, пожизненное ежемесячное материальное обеспечение выплачивается в следующих размерах:

спортсменам, завоевавшим звание чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и чемпионов мира по олимпийским видам спорта – 100 МРП (345 000 тыс. тенге в 2023 году);

тренерам, подготовившим спортсменов, завоевавших звания чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и чемпионов мира по олимпийским видам спорта – 100 МРП.

Материальное обеспечение выплачивается за счет средств республиканского бюджета через бюджетные программы уполномоченного органа в области физической культуры и спорта.

Выплата пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам является государственной услугой.



Для ее получения необходимо обратиться с пакетом документов в НА "Государственная корпорация "Правительство для граждан" либо через веб-портал "электронного правительства" egov.kz.

Выплата материального обеспечения производится путем перечисления на лицевой счет заявителя материального обеспечения в банке второго уровня в пределах Казахстана.

За аннулирование спортивного результата в случае использования или попытки использования допинга предусматривается прекращение пожизненной выплаты.

Приказ вводится в действие с 16 июля 2023 года.