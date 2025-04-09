#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
518.57
566.59
6.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
518.57
566.59
6.05
Право

Тренеры, подготовившие чемпионов-паралимпийцев, будут получать специальные выплаты

выплаты тренерам паралимпийцев, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 14:30 Фото: gov.kz
Министр туризма и спорта приказом от 3 апреля 2025 года внес изменения в выплаты денег по договорам о спортивной деятельности со спортсменами высокого класса, тренерами и специалистами, осуществляющими подготовку спортсменов высокого класса, сообщает Zakon.kz.

В частности, в выплаты денег по договорам с тренерами и специалистами в области физической культуры и спорта, осуществляющими подготовку спортсменов высокого класса, добавлены:

  • Тренеры-консультанты, осуществляющие подготовку спортсменов-претендентов на завоевание медалей в Паралимпийских и Сурдлимпийских играх. Им будут выплачивать от 800 до 5000 долларов. 

Приказ вводится в действие с 19 апреля 2025 года.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Атырау" вновь стал собственностью государства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Казахстанцы смогут пользоваться Сводным электронным каталогом библиотек Казахстана
Право
14:58, Сегодня
Казахстанцы смогут пользоваться Сводным электронным каталогом библиотек Казахстана
Правила учета тепловой энергии утвердили в РК
Право
14:08, Сегодня
Правила учета тепловой энергии утвердили в РК
Мажилис одобрил проект Налогового кодекса в первом чтении
Право
14:00, Сегодня
Мажилис одобрил проект Налогового кодекса в первом чтении
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: