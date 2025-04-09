Тренеры, подготовившие чемпионов-паралимпийцев, будут получать специальные выплаты

Министр туризма и спорта приказом от 3 апреля 2025 года внес изменения в выплаты денег по договорам о спортивной деятельности со спортсменами высокого класса, тренерами и специалистами, осуществляющими подготовку спортсменов высокого класса, сообщает Zakon.kz.

В частности, в выплаты денег по договорам с тренерами и специалистами в области физической культуры и спорта, осуществляющими подготовку спортсменов высокого класса, добавлены:

Тренеры-консультанты, осуществляющие подготовку спортсменов-претендентов на завоевание медалей в Паралимпийских и Сурдлимпийских играх. Им будут выплачивать от 800 до 5000 долларов.

Приказ вводится в действие с 19 апреля 2025 года.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Атырау" вновь стал собственностью государства.