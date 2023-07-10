Как производится оплата за сверхурочные часы работы при предоставлении отгула

Работник был привлечен на сверхурочную работу и ему был предоставлен отгул. Как в этом случае производится оплата, такой вопрос был задан на сайте Министерства труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

В Минтруда ответили, что согласно статье 108 Трудового кодекса РК при повременной оплате труда работа в сверхурочное время оплачивается в повышенном размере согласно условиям трудового или коллективного договора, либо акта работодателя, но не ниже чем в полуторном размере, исходя из дневной (часовой) ставки работника.

Вместе с тем по соглашению сторон за работу сверхурочно допускается предоставление часов отдыха из расчета не менее одного часа отдыха за один час сверхурочной работы.

"То есть, при привлечении работника к работе в сверхурочное время оплата производится в повышенном размере либо может предоставляться другое время отдыха", - пояснили в министерстве.

При этом в случае предоставления работнику другого времени отдыха за работу в сверхурочное время оплата за работу в сверхурочное время производится в одинарном размере, исходя из дневной (часовой) ставки работника, а время отдыха, которое предоставляется работнику за работу в сверхурочное время не оплачивается.



