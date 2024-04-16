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Как производится расчет сверхурочных часов и работы в выходные дни

Как производится расчет сверхурочных часов и работы в выходные дни, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 17:22 Фото: primerminister.kz
Как производится расчет сверхурочных часов и работы в выходные дни? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

Согласно Трудовому кодексу работодатель обязан вести учет рабочего времени, фактически отработанного работником. При этом отдельно учитываются время сверхурочных работ, работы в ночное время, выходные, праздничные дни, дни командировок.

При этом работа в сверхурочное время и выходные дни оплачивается в повышенном размере согласно условиям трудового или коллективного договоров или акта работодателя, но не ниже, чем в полуторном размере, исходя из дневной (часовой) ставки работника.

Как пояснили в Минтруда, часовая тарифная ставка рассчитывается, исходя из тарифной ставки (должностного оклада) и месячной нормы рабочего времени в соответствии с балансом рабочего времени на текущий календарный год.

"Таким образом, оплата за работу в сверхурочное время и выходные дни рассчитывается, исходя из месячной нормы рабочего времени согласно балансу рабочего времени", – резюмировали в министерстве.  

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