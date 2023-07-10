В Екатеринбурге открыли генеральное консульство Казахстана

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Екатеринбург для участия в Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ". Смаилов в первую очередь посетил официальную церемонию открытия генерального консульства Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы главы правительства, генконсульство призвано расширить торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество регионов и предприятий Казахстана с регионами России, а также повысить доступность соответствующих консульских услуг.

Сфера деятельности нового дипломатического объекта охватит всю территорию Уральского федерального округа, а именно Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Тюменскую области и, кроме того, Пермский край. В целом на территории данного консульского округа пребывает более 90 тыс. казахов, в том числе свыше 7 тыс. студентов из РК.

Уральский федеральный округ, административным центром и крупнейшим городом которого является Екатеринбург, один из динамично развивающихся промышленных, научно-образовательных, транспортно-логистических и финансовых центров России. Здесь располагаются крупные научные и производственные объединения. Базовыми видами экономической деятельности в промышленном производстве являются машиностроение и металлообрабатывающая промышленность с высоким научно-техническим потенциалом.

В торжественной обстановке глава правительства Алихан Смаилов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев перерезали красную ленту, а затем осмотрели здание генерального консульства.

Как отметил премьер-министр, учреждение генконсульства в самом сердце Урала придаст дополнительный импульс развитию дружественных отношений Казахстана и России.

Он также напомнил, что 10 лет назад именно в Екатеринбурге президенты двух стран подписали договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, на прочном фундаменте которого продолжает расширяться двустороннее стратегическое партнерство.

Фото: primeminister.kz

"Областями и городами Казахстана выстроен устойчивый диалог практически со всеми субъектами России. В этом ключе Уральский регион имеет важное значение как с точки зрения географической близости, так и в части налаженных торгово-экономических связей с промышленно развитыми Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областями и Пермским краем". Алихан Смаилов

В заключение премьер-министр выразил уверенность, что генеральное консульство Казахстана откроет новые возможности для развития межгосударственного сотрудничества и пожелал его сотрудникам успехов в работе.