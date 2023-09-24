Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Астану

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл 24 cентября 2023 года с рабочим визитом в Казахстан. В Астане он примет участие в работе международной промышленной выставки "Иннопром Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, глава российского правительства выступит на пленарной сессии "Промышленные стратегии нового времени" в Астане.

"Иннопром" — ведущая евразийская выставочная площадка. В Казахстане ее организуют впервые. Мероприятие объединит более 10 тысяч участников из разных государств. Экспозиция займет более 12 тысяч кв м, в ней будут представлены компании из стран Евразийского экономического союза.

Накануне сообщалось, что в Таразе прошли переговоры правительств Казахстана и Кыргызстана.

На встрече стороны обсудили вопросы межгосударственного сотрудничества в сферах водопользования, энергетики, торговли, производственной кооперации, транзита и транспорта, сельского хозяйства, туризма и т.д.