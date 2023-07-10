В Казахстане хотят ввести государственное регулирование цен на услуги сотовой связи

АЗРК разработало консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции", сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в документе, вследствие монополизации государством и высокой концентрации рынка, в стране наблюдается снижение состязательности за клиента между операторами, увеличились жалобы на повышение цен, на навязывание потребителям невостребованных услуг, а также на качество услуг связи и интернета.

Так, в МЦРИАП с 2022 года поступило более 350 жалоб по поводу увеличения тарифов и подключения дополнительных услуг в одностороннем порядке.

Кроме того, за аналогичный период в адрес АЗРК поступило более 100 официальных жалоб граждан в части повышения тарифов.

К примеру, многие казахстанцы жаловались на оператора "Билайн" по поводу роста цены на тарифный план "Яркий+" на 52,4%, на Теле2 по тарифному плану "Зазвони" (рост 100%), и др.

Кроме того, в агентстве обозначили такие проблемы, как недоступность радиочастот для новых операторов связи, низкое качество медицинских услуг в государственных поликлиниках, монопольное ценообразование на рынке реализации энергетического угля, фактическое отсутствие государственного контроля в отношении товарных бирж, невозможность демонополизации субъектов рынка, ограничивающих конкуренцию и др.

В связи с чем предлагается:

введение государственного регулирования цен на услуги сотовой связи путем отнесения данной сферы к общественно значимым рынкам;

предусмотреть право уполномоченного органа по ограничению участия в аукционах по распределению радиочастот для оказания услуг сотовой связи в сети 5G операторов связи, в т.ч. с государственным участием, уже владеющих частотами в сети 5G;

внедрить механизм сооплаты на медицинские услуги, по аналогии с механизмом сооплаты на лекарственные средства;

исключить товарные биржи из категории субъектов малого и микропредпринимательства и признать реализацию биржевых товаров субъектами доминантами вне товарных бирж злоупотреблением доминирующим положением;

наделить общественные объединения потребителей правом подачи коллективных исков, направленных на возмещение ущерба (вреда) неограниченного круга потребителей;

увеличить период повторного нарушения, являющегося основанием принудительного разделении субъекта рынка с 1 года до 5 лет;

сократить основания для участия государства в предпринимательской деятельности.

Предусматривается, что проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции" будет внесен в Мажилис в декабре 2023 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 27 июля.