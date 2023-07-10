Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане хотят ввести государственное регулирование цен на услуги сотовой связи

В Казахстане хотят ввести госрегулирование цен операторов сотовой связи Фото: pexels
АЗРК разработало консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции", сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в документе, вследствие монополизации государством и высокой концентрации рынка, в стране наблюдается снижение состязательности за клиента между операторами, увеличились жалобы на повышение цен, на навязывание потребителям невостребованных услуг, а также на качество услуг связи и интернета.

Так, в МЦРИАП с 2022 года поступило более 350 жалоб по поводу увеличения тарифов и подключения дополнительных услуг в одностороннем порядке.

Кроме того, за аналогичный период в адрес АЗРК поступило более 100 официальных жалоб граждан в части повышения тарифов.

К примеру, многие казахстанцы жаловались на оператора "Билайн" по поводу роста цены на тарифный план "Яркий+" на 52,4%, на Теле2 по тарифному плану "Зазвони" (рост 100%), и др.

Кроме того, в агентстве обозначили такие проблемы, как недоступность радиочастот для новых операторов связи, низкое качество медицинских услуг в государственных поликлиниках, монопольное ценообразование на рынке реализации энергетического угля, фактическое отсутствие государственного контроля в отношении товарных бирж, невозможность демонополизации субъектов рынка, ограничивающих конкуренцию и др.

В связи с чем предлагается:

  • введение государственного регулирования цен на услуги сотовой связи путем отнесения данной сферы к общественно значимым рынкам;
  • предусмотреть право уполномоченного органа по ограничению участия в аукционах по распределению радиочастот для оказания услуг сотовой связи в сети 5G операторов связи, в т.ч. с государственным участием, уже владеющих частотами в сети 5G;
  • внедрить механизм сооплаты на медицинские услуги, по аналогии с механизмом сооплаты на лекарственные средства;
  • исключить товарные биржи из категории субъектов малого и микропредпринимательства и признать реализацию биржевых товаров субъектами доминантами вне товарных бирж злоупотреблением доминирующим положением;
  • наделить общественные объединения потребителей правом подачи коллективных исков, направленных на возмещение ущерба (вреда) неограниченного круга потребителей;
  • увеличить период повторного нарушения, являющегося основанием принудительного разделении субъекта рынка с 1 года до 5 лет;
  • сократить основания для участия государства в предпринимательской деятельности.

Предусматривается, что проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции" будет внесен в Мажилис в декабре 2023 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 27 июля.

Читайте также

Как производится оплата за сверхурочные часы работы при предоставлении отгула

Правила ведения реестра требований для бизнеса утвердили в Казахстане

Какие выплаты будут получать спортсмены и тренеры пожизненно

Лариса Черненко
Открытые НПА АЗРК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
обсуждение
Усилить права заемщиков финорганизаций хотят в Казахстане
Какие девять банков ликвидируют в Казахстане
Какие девять банков ликвидируют в Казахстане
Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Германии
Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Германии
отключение воды
В Алматы в ряде микрорайонов отключат холодную воду
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления