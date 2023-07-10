Португалец Бенту назначен главным тренером сборной ОАЭ по футболу

Футбольный специалист из Португалии Паулу Бенту назначен главным тренером команды Объединенных Арабских Эмиратов. 54-летний наставник подписал 3-летний контракт с местной Федерацией футбола, сообщает Zakon.kz.

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Новость о назначении Паулу Бенту распространила пресс-служба Ассоциация футбола ОАЭ, который будет главным тренером национальной дружины до 2026 года.



"Наша сборная готовится к важным турнирам, главный из них – отборочный этап к чемпионату мира 2026 года. Не мало важно хорошо выступить в финальной части Кубка Азии-2024, который пройдет в Катаре. Мы очень надеемся реализовать наши планы в этих соревнованиях. Выход команды ОАЭ в полуфинал Кубка Азии два раза подряд высоко поднял планку, которую будет сложно преодолеть. Но, главная цель, пройти квалификацию на мундиаль-2026". Мохаммед Абдулл Хазам Аль Дахери, генеральный секретарь ассоциации футбола ОАЭ

Паулу Бенту приступит к своим обязанностям уже в ближайшие дни, сборная ОАЭ начнет подготовку к тренировочным сборам в Европе, с 29 июля по 10 августа.





Фото: Instagram/uaefa

До прихода в ОАЭ, португальский наставник 4 года тренировал сборную Южной Кореи, откуда ушел после поражения от команды Бразилии – 1:4, в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Также Бенту возглавлял греческий "Олимпиакос", бразильский "Крузейро", сборную Португалии и "Спортинг".

Под его руководством португальская дружина стала призером Евро-2012.