Экс-тренер сборной Казахстана по футболу получил новую должность

Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев назначен главным тренером столичного клуба "Женіс". Контракт с 45-летним специалистом заключен на год, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 декабря сообщили в футбольном клубе.

В клубе отметили опыт Алиева, его тактические качества и амбиции, подчеркнув, что команда рассчитывает на успешное выступление и яркие победы под его руководством, сообщили в пресс-службе ФК "Жеңіс".

"Мы вместе с нашим тренером готовы покорять новые рубежи и радовать наших болельщиков яркими победами! Наша общая цель – прославить! Желаем тренеру успехов и дальнейших достижений", – сказано в заявлении клуба.

Ранее Али Алиев уже возглавлял "Жеңіс" – с января по апрель 2022 года. В 2025 году он работал главным тренером национальной сборной Казахстана, которая под его руководством одержала одну победу – над Лихтенштейном, после чего последовало тяжелое поражение от Бельгии со счетом 0:6, после которого он подал в отставку.