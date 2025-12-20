Экс-тренер сборной Казахстана по футболу получил новую должность
Фото: Facebook/Футбольный Клуб Кызыл-Жар
Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев назначен главным тренером столичного клуба "Женіс". Контракт с 45-летним специалистом заключен на год, сообщает Zakon.kz.
Об этом 20 декабря сообщили в футбольном клубе.
В клубе отметили опыт Алиева, его тактические качества и амбиции, подчеркнув, что команда рассчитывает на успешное выступление и яркие победы под его руководством, сообщили в пресс-службе ФК "Жеңіс".
"Мы вместе с нашим тренером готовы покорять новые рубежи и радовать наших болельщиков яркими победами! Наша общая цель – прославить! Желаем тренеру успехов и дальнейших достижений", – сказано в заявлении клуба.
Ранее Али Алиев уже возглавлял "Жеңіс" – с января по апрель 2022 года. В 2025 году он работал главным тренером национальной сборной Казахстана, которая под его руководством одержала одну победу – над Лихтенштейном, после чего последовало тяжелое поражение от Бельгии со счетом 0:6, после которого он подал в отставку.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript