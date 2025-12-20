#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
517.66
606.49
6.44
Спорт

Экс-тренер сборной Казахстана по футболу получил новую должность

Али Алиев, футбол, ФК, Женис, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 23:36 Фото: Facebook/Футбольный Клуб Кызыл-Жар
Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев назначен главным тренером столичного клуба "Женіс". Контракт с 45-летним специалистом заключен на год, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 декабря сообщили в футбольном клубе.

В клубе отметили опыт Алиева, его тактические качества и амбиции, подчеркнув, что команда рассчитывает на успешное выступление и яркие победы под его руководством, сообщили в пресс-службе ФК "Жеңіс".

"Мы вместе с нашим тренером готовы покорять новые рубежи и радовать наших болельщиков яркими победами! Наша общая цель – прославить! Желаем тренеру успехов и дальнейших достижений", – сказано в заявлении клуба.

Ранее Али Алиев уже возглавлял "Жеңіс" – с января по апрель 2022 года. В 2025 году он работал главным тренером национальной сборной Казахстана, которая под его руководством одержала одну победу – над Лихтенштейном, после чего последовало тяжелое поражение от Бельгии со счетом 0:6, после которого он подал в отставку.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Стало известно имя претендента на должность главного тренера сборной РК по футболу
20:19, 31 мая 2024
Стало известно имя претендента на должность главного тренера сборной РК по футболу
Экс-тренер сборной Казахстана получил должность в КФФ
16:15, 27 января 2025
Экс-тренер сборной Казахстана получил должность в КФФ
Хоккейная сборная Казахстана получит нового тренера
06:50, 24 мая 2024
Хоккейная сборная Казахстана получит нового тренера
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: