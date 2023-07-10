В Китае мужчина с ножом пришел в детский сад и напал на людей

В результате нападения на детский сад в китайской провинции Гуандун погибли шесть человек. В полиции не уточняют личности погибших, сообщает Zakon.kz.

Шесть человек погибли, один получил ранения в результате нападения на детский сад в южной китайской провинции Гуандун, сообщает SCMP.



Нападение произошло примерно в 07:40 в поселке Хэншань. 25-летний подозреваемый по фамилии Ву был задержан полицией около 8 часов утра. Сообщается, что он был вооружен ножом.

Личности жертв не разглашаются. По неподтвержденным данным, жертвами нападения стали учитель, двое родителей и трое учеников.

