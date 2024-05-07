Мужчина напал с ножом на посетителей больницы в Китае: погибли 2 человека
Фото: freepik
7 мая 2024 года мужчина напал с ножом на посетителей больницы в юго-западной китайской провинции Юньнань. По меньшей мере два человека погибли и еще 21 получили ранения, сообщает Zakon.kz.
Нападение, описанное китайским государственным СМИ Синьхуа как "инцидент с применением насилия", произошло в местной больнице в уезде Чжэньсюн.
"На нескольких видеозаписях с места происшествия также видно, как подозреваемого задерживает полиция в [недалеком] оздоровительном центре", – сообщило ранее в тот же день телевидение Гуйчжоу.
Также в интернете распространяется фотография подозреваемого, который, как сообщается, был взят под стражу. Zakon.kz не смог независимо проверить достоверность фото.
Фото: соцсети
Очевидец, опрошенный китайским государственным изданием The Paper, сказал, что ситуация оставалась хаотичной, поскольку власти работали над ее оценкой.
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