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Мужчина напал с ножом на посетителей больницы в Китае: погибли 2 человека

охрана, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 14:31 Фото: freepik
7 мая 2024 года мужчина напал с ножом на посетителей больницы в юго-западной китайской провинции Юньнань. По меньшей мере два человека погибли и еще 21 получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Нападение, описанное китайским государственным СМИ Синьхуа как "инцидент с применением насилия", произошло в местной больнице в уезде Чжэньсюн.

"На нескольких видеозаписях с места происшествия также видно, как подозреваемого задерживает полиция в [недалеком] оздоровительном центре", – сообщило ранее в тот же день телевидение Гуйчжоу.

Также в интернете распространяется фотография подозреваемого, который, как сообщается, был взят под стражу. Zakon.kz не смог независимо проверить достоверность фото.

подозреваемый, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 14:31

Фото: соцсети

Очевидец, опрошенный китайским государственным изданием The Paper, сказал, что ситуация оставалась хаотичной, поскольку власти работали над ее оценкой.

Количество жертв при обрушении автомагистрали на юге Китая в провинции Гуандун выросло до 36 человек.

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