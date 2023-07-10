Искусственный "рай": чем грозят казахстанцам новые синтетические наркотики

Любопытство, веяние моды, желание попробовать запретный плод – вот с чего начинается употребление синтетических наркотиков. Но уже через год человек превращается в агрессивное существо, которое склонно к суициду, агрессии и членовредительству.

Чаще всего позже он умирает от передозировки. О том, как в Казахстане борются с синтетическими наркотиками, разбирался корреспондент Zakon.kz.

На высшем уровне

То, что совсем недавно казалось отдаленной проблемой Европы и некоторых стран Азии – массовое употребление синтетических, или, как еще говорят, дизайнерских наркотиков, сегодня в Казахстане обретает угрожающие размеры.

Эта угроза осознается на самом высоком уровне. В своем Послании народу Казахстана "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество" от 1 сентября 2022 года глава государства отметил:

"Большую угрозу здоровью нации несет растущее потребление синтетических наркотиков. Динамика резко отрицательная: за последние три года объем изымаемой из оборота "синтетики" вырос в 10 раз. Синтетические наркотики с каждым годом становятся дешевле и доступнее. Они практически беспрепятственно продаются через социальные сети, мессенджеры и даже доставляются на дом".

В тот же день Касым-Жомарт Токаев поручил правительству разработать Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в Казахстане.

Недавно его утвердило правительство, а на реализацию из бюджета выделят 53,1 млрд тенге.

Без личного контакта

То, что синтетические наркотики последние 2-3 года распространяются во всех регионах Казахстана, подтверждают и правоохранительные органы. Так, например, только в Абайской области за первое полугодие 2023 года из незаконного оборота было изъято 6,289 кг наркотических и психотропных веществ.

"Из общего количества наркотиков на долю психотропных веществ пришлось 1,631 кг", – сообщил на недавнем брифинге оперуполномоченный Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Абайской области капитан полиции Думан Укижанов.

По словам Укижанова, продажи наркотиков "из рук в руки" ушли в прошлое. Сегодня предпочитают пользоваться возможностями социальных сетей и мессенджеров, специализированных площадок и сайтов. Это помогает "замести следы" и исключает в большинстве случаев прямой контакт распространителей с потребителями.

Нередко полицейские задерживают закладчиков или наркокурьеров. Как правило, это молодые люди из разных регионов, возраст которых – 17-20 лет. Их привлекает возможность в короткий срок хорошо заработать. А вот о том, что подобная деятельность грозит заключением в 10-15 лет и поломает им судьбу раз и навсегда, молодежь вряд ли задумывается.

Цифры ни о чем не говорят

Не задумываются о последствиях и сами потребители наркотиков. По словам врачей-наркологов, при опросе пациентов они часто слышат, что попробовать "запретный плод" им предложили друзья или знакомые, которым было трудно отказать. Других подтолкнуло любопытство, третьи следуют моде. И каждый при этом считал, что в любой момент "соскочит с наркоты" без каких-либо проблем.

Однако реальность далека от этого.

Фото: Zakon.kz

"Синтетические наркотики дают привыкание в 90% случаев уже с первого раза применения. А если прием продолжается регулярно в течение месяца, то этот человек уже стал наркозависимым и нуждается в длительном лечении", – сказала заведующая поликлиникой отдела наркологии Областного центра психического здоровья Абайской области Рысгуль Балтакаева корреспонденту Zakon.kz.

По ее словам, первые пациенты, употребляющие именно синтетические наркотики, появились в Семее около трех лет назад. С середины 2022 года количество анонимных обращений за специализированной помощью наркологов значительно возросло. И среди тех, кто нуждается в помощи наркологов, все чаще молодые люди в возрасте 17-18 лет, а также девушки чуть постарше – до 25 лет.

По данным поликлиники отдела наркологии Областного центра психического здоровья Абайской области, на текущий момент в регионе на динамическом учете состоит 352 наркозависимых пациента, из которых 229 человек – страдающие наркозависимостью, и 123 – те, кто был замечен в употреблении наркотических или психотропных веществ лишь 1-2 раза.

Фото: Zakon.kz

Если говорить о способе приема наркотических средств, то 123 человека в Семее значатся, как потребители инъекционных наркотиков, еще 37 человек проходят курс метадоновой терапии, 6 человек наблюдаются в связи с токсикоманией.

Для сравнения, в 2020 году на динамическом учете состояли в Семее 512 человек, в 2021 – 391 человек, в 2022 году – 380 больных, сегодня этот показатель составляет 352 пациента. Казалось бы, динамика заболевания уменьшается. Но специалисты уверены: это лишь самая верхушка айсберга. Реальная картина употребления наркотических и психотропных веществ в разы серьезнее.

"Есть общеизвестное мнение, что, если 7% от общего числа граждан одного государства употребляют наркотики, то общество не справится с этой проблемой. Мы боимся, что и мы в скором будущем не справимся с ней. Хотя, судя по статистическим данным, картина с потреблением в Казахстане не настолько опасна, и даже есть определенный спад. Но это лишь кажущиеся цифры", – считает завуч кафедры психиатрии и наркологии Медицинского университета Семея, кандидат медицинских наук Жанна Брыжахина.

По ее словам, в 2020 году в Республике Казахстан изменили порядок взятия наркозависимых на динамический учет наблюдения. Если раньше наркологи пристально наблюдали за состоянием здоровья до пяти лет у наркозависимых и до трех лет у алкоголиков, то теперь срок наблюдения сокращен до одного года.

"Это очень тревожная ситуация. Потому что за один год после установки устойчивой ремиссии ни один наркозависимый или алкоголик не сможет самостоятельно социализироваться. Я со своими студентами разбираю графики влияния амфитамина на человеческий мозг. И даже через два года после завершения потребления наркотиков томограмма показывает серьезные нарушения мозга", – подчеркнула Жанна Брыжахина.

Фото: Zakon.kz

Есть и другая сторона вопроса – если через год после достижения стойкой ремиссии пациента снимают с учета, то и все ограничения в правах тоже полностью аннулируются. Он может сесть за руль, заниматься всеми видами деятельности, у него появится доступ к секретным документам, а также к различным химическим веществам. Пока он стоял на учете, все это было под запретом.

"Это не наказание – ни в коем случае. Ограничивая права наркозависимого, общество в данном случае пытается обезопасить граждан от неконтролируемых действий больного человека", – уточнила Жанна Брыжахина.

Фото: Zakon.kz

Даже для самих пациентов было гораздо лучше, когда они наблюдались у наркологов до пяти лет. Дело в том, что эти первые годы после отказа от наркотиков самые сложные. Человек время от времени испытывает непреодолимую тягу вернуться к прежнему образу жизни, навестить былых приятелей, испытать эйфорию, хотя и понимает, чем это может закончиться.

Вот тогда врачи и помогают ему справиться с этой ситуацией. Ему назначается специальная терапия, работает психолог, иными словами, пациент не остается один на один со своей проблемой – ему всесторонне помогают безболезненно, мягко пройти этот непростой путь. А если этой своевременной поддержки нет, то и возможности рецидива повышаются в разы.

Фото: Zakon.kz

Специалисты говорят, что стойкой ремиссии пока добиваются лишь у 5-7% от общего числа пациентов. Изменение порядка постановки на динамический учет в данном случае стало для наркологической службы медвежьей услугой.

Дизайнерская химия

Новые синтетические наркотики, которые появились в разных странах мира примерно в середине 2000-х годов, еще называют дизайнерскими. Секрет тут прост – это результат прогресса химического синтеза, который шагнул далеко вперед. Сегодня сильнейшие психотропные средства химики способны создать в кустарных условиях с использованием самых доступных химических веществ. Причем формула этих веществ может варьироваться сотни раз, что дает богатейший спектр их свойств и влияния на человеческий организм и его сознание.

"Сегодня нет необходимости в приобретении дорогостоящего лабораторного оборудования и труднодоступных составляющих, чтобы составить новую формулу синтетического вещества. Дешевизна производства делает наркотик доступным", – говорит Жанна Брыжахина.

Еще один немаловажный фактор, влияющий на широкое распространение психотропных веществ, – это медлительность законодательства и всей правоохранительной системы, включая законотворческую деятельность. Слишком медленно в реестр запрещенных веществ вносятся формулы новых изделий продвинутых химиков, которые способны создать десятки вариаций одной и той же формулы, которая формально не будет считаться запрещенным веществом.

Чем часто пользуются распространители, которые не стесняются в подаче объявлений ни в социальных сетях, ни в мессенджерах, ни на различных сайтах. Ведь официального запрета на их продукцию нет. Поэтому какое-то время реализация подобных дизайнерских вариантов запрещенных веществ находится в правовом поле.

Фото: Zakon.kz

И поэтому их реализуют практически легально под разными "соусами".

Как рассказала Жанна Брыжахина, в настоящее время чаще всего встречаются две большие группы синтетических наркотиков – это так называемые "спайсы" ("специи") и "соли для ванн".

Кстати, "спайсы" в свое время широко рекламировались в интернете под видом БАДов, благовоний, средств для снижения веса или для ухода за телом.

"Под "спайсами" представлена очень широкая линейка товаров. Они изготавливаются под видом автоматических трав под видом благовоний. И на упаковке даже написано: "Не употреблять человеком". Но все это для отвода глаз. Тот, кто в курсе ситуации, прекрасно знает, для чего и каким образом их может использовать человек", – отметила Жанна Брыжахина.

"Спайсы" чаще всего курят, и их психотропное действие очень сильное. По словам нарколога, в зарубежных лабораториях выяснили, что в состав этих веществ входят искусственные канабиоды, отличающиеся от природных более сильным, зачастую непредсказуемым, действием на организм, а также возможностью передозировки.

Не менее широкая линейка товаров продается под видом "солей для ванн". Уже по названию можно догадаться, что здесь чаще всего наркотики маскируют под изделия бытовой химии. Однако наркозависимые их курят, делают инъекции и ингаляции, нюхают и принимают иными, иногда весьма экзотическими способами.

Во многих из веществ, относящихся к группе "соли для ванн", содержится вытяжка из листьев растения кат, запрещенного в Казахстане и целом ряде стран мира. Это растение и его производные – одни из самых опасных веществ для здоровья человека.

"В медицинской литературе описаны случаи, когда на месте инъекции "соли", которую сделала себе молодая женщина, за 2-3 дня образовался некроз тканей. Ей вырезали почти полтела, удалили грудь. И все это – после одного укола", – рассказала Жанна Брыжахина.

Тем не менее статистика такова, что в мире сегодня количество потребителей синтетических наркотиков приближается к тем, кто употребляет канабиоды (так называемые "легкие" наркотики), давно "обогнав" потребителей героина и кокаина вместе взятых.

Период полураспада… личности

Как рассказала заведующая поликлиникой отдела наркологии Областного центра психического здоровья Абайской области Рысгуль Балтакаева, наркозависимые очень редко самостоятельно обращаются за помощью к специалистам. Чаще всего вначале на консультацию приходят их родные, в большинстве случаев – родители.

"Родственники далеко не сразу обращают внимание на изменение поведения своего близкого человека. При этом симптомы достаточно легко узнаваемые. В первую очередь, идет резкая потеря веса. Уже за первый месяц употребления наркотических средств человек может потерять до 20 кг веса, впоследствии вес продолжает снижаться до 30-40 кг за весь период употребления", – рассказала Рысгуль Балтакаева.

К этим симптомам можно добавить тахикардию, повышение артериального давления, повышение температуры тела до критических показателей, потерю аппетита, расстройство желудочно-кишечного тракта, язвы, абсцессы, некрозы, почечную, сердечную и дыхательную недостаточность, сильные судороги, скрежет зубами и многое другое.

Помимо физиологических сбоев организм выдает и сбои эмоциональные. Больной страдает визуальными и слуховыми галлюцинациями, спутанностью сознания, паническими атаками, вспышками агрессии, психическими расстройствами, легкой возбудимостью, психозами и повышенной сексуальностью.

Кстати, по словам наркологов, в Семее в социальных сетях стали появляться сообщения о появлении голых людей на улицах города, которые не только демонстрируют свои половые органы, но и мастурбируют до изнеможения.

"Это наши пациенты, тут и думать нечего. Под воздействием синтетических наркотиков наступает повышенная сексуальность, отсюда подобные последствия", – уверена Жанна Брыжахина.

Фото: Zakon.kz

Кроме того, вполне типичное поведение для наркозависимых – суицидальное. Один молодой мужчина под действием психотропного вещества выпрыгнул в окно 4 этажа и скончался.

"Иногда у наркозависимых появляется мания, как будто их щекочут мурашки. И тогда они способны даже на собственное членовредительство: вскрывают себе животы, отрубают руки или ноги. Это происходит на пике интоксикации, когда уже происходит изменение сознания личности у человека. Он тогда способен на агрессию не только в отношении других, но и самого себя", – поделилась опытом Жанна Брыжахина.

По словам наркологов, тяга к синтетическим наркотикам такова, что она в тысячи раз превышает, например, голод.

"Я иногда привожу своим студентам такое сравнение. Представьте, что компьютер ударить кувалдой, а потом попытаться его починить. Даже если это удастся, то он вряд ли будет нормально работать: будет зависать, терять память. Точно так же происходит и с мозгом человека, когда его подвергают постоянным атакам психотропными веществами. Мозг как будто стирается, причем очень быстро, и происходит распад личности", – говорит Жанна Брыжахина.

В таких случаях наркозависимые очень быстро становятся не пациентами наркологов, а подопечными центров психического здоровья. И это в лучшем случае: многие просто не доживают из-за передозировок или суицида. Кстати, передозировки – самый распространенный случай, поскольку из-за постоянно изменяющейся формулы оптимальную дозу именно этой партии синтетических наркотиков невозможно точно определить. Так же как и последствия, к которым они приведут после очередного приема.

По остаточному принципу

Но наркологи не сдаются и борются за каждого своего пациента. Однако лечение от наркозависимости – процесс непростой и достаточно длительный. Что же касается синтетических наркотиков, то здесь еще нет полноценных научных исследований, которые бы дали практикующим врачам конкретные рекомендации для эффективного лечения наркозависимости. Однако уже сейчас достаточно ясно, что даже короткое употребление этих видов наркотиков отрицательно сказывается на репродуктивной функции человека, особенно женщины. Дети могут вовсе не выжить, либо родиться с непредсказуемыми патологиями развития.

Фото: Zakon.kz

После объединения со службой психиатрии наркологию вообще перестали считать за самостоятельную науку, даже в медицинских вузах на изучение зависимостей человека выделяется всего несколько занятий. Еще недавно на эту тематику выделялось 11-12 занятий, сейчас их количество сокращено до 6-4, и в дальнейшем планируется в рамках курса психиатрии оставить лишь одно занятие по наркологии.

"Как можно рассказать о симптомах, лечении и последствиях алкоголизма, наркомании, табакокурения и других зависимостей всего лишь за одно-два занятия?! Это целое направление в науке, требующее тщательного изучения проблемы", – посетовала Жанна Брыжахина.

В практическом здравоохранении ситуация на текущий момент не лучше. Здесь финансирование наркологической службы осуществляется по остаточному принципу. А подушевое финансирование вообще неприемлемо для работы специализированных медицинских учреждений, где ограниченный контингент пациентов требует огромных финансовых затрат.

В итоге отделы наркологии не могут себе позволить приобретение необходимого диагностического и лабораторного оборудования, а для больных не хватает мест в стационаре. Например, в Семее в отделение наркологии ведется запись чуть ли не на месяц вперед.

И подобных проблем в наркологической службе регионов достаточно. Остается надеяться, что Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом поможет сдвинуть их решение с "мертвой точки".