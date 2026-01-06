#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Казахстанцу грозит пожизненное за фабрику наркотиков

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 16:39 Фото: pexels
4 января 2026 года в Карагандинской области сотрудники Комитета по противодействию наркопреступности задержали 33-летнего мужчину, который в хозяйственной постройке частного дома наладил производство синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства внутренних дел (МВД), во время обыска было изъято:

  • 20 кг мефедрона,
  • полтонны готовой кристаллизованной продукции,
  • конструкторы и магнитные мешалки,
  • пластиковые канистры с химреагентами,
  • около 4 тонн прекурсоров, используемых для производства наркотиков.

Специалисты оценили, что в незаконный оборот не попало около 1,5 миллиона разовых доз, что спасло сотни жизней, особенно среди молодежи.

По факту организации наркопроизводства начато досудебное расследование.

"Организатору грозит пожизненное лишение свободы", – подытожили в ведомстве.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 16:39
Обыски и изъятия: спецоперация проведена в Алматинской области

Немного ранее в Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана предоставили информацию о результатах деятельности Пограничной службы в 2025 году.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
