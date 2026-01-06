Казахстанцу грозит пожизненное за фабрику наркотиков
4 января 2026 года в Карагандинской области сотрудники Комитета по противодействию наркопреступности задержали 33-летнего мужчину, который в хозяйственной постройке частного дома наладил производство синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.
По данным Министерства внутренних дел (МВД), во время обыска было изъято:
- 20 кг мефедрона,
- полтонны готовой кристаллизованной продукции,
- конструкторы и магнитные мешалки,
- пластиковые канистры с химреагентами,
- около 4 тонн прекурсоров, используемых для производства наркотиков.
Специалисты оценили, что в незаконный оборот не попало около 1,5 миллиона разовых доз, что спасло сотни жизней, особенно среди молодежи.
По факту организации наркопроизводства начато досудебное расследование.
"Организатору грозит пожизненное лишение свободы", – подытожили в ведомстве.
Немного ранее в Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана предоставили информацию о результатах деятельности Пограничной службы в 2025 году.
