Казахстанцу грозит пожизненное за фабрику наркотиков

4 января 2026 года в Карагандинской области сотрудники Комитета по противодействию наркопреступности задержали 33-летнего мужчину, который в хозяйственной постройке частного дома наладил производство синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства внутренних дел (МВД), во время обыска было изъято:

20 кг мефедрона,

полтонны готовой кристаллизованной продукции,

конструкторы и магнитные мешалки,

пластиковые канистры с химреагентами,

около 4 тонн прекурсоров, используемых для производства наркотиков.

Специалисты оценили, что в незаконный оборот не попало около 1,5 миллиона разовых доз, что спасло сотни жизней, особенно среди молодежи.

По факту организации наркопроизводства начато досудебное расследование.

"Организатору грозит пожизненное лишение свободы", – подытожили в ведомстве.

