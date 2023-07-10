"Слив" вопросов ЕНТ в соцсети объяснили в Национальном центре тестирования

Директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев на брифинге в СЦК 10 июля прокомментировал появление вопросов ЕНТ в соцсети, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметили журналисты, в различных мессенджерах открыто публикуют отдельные вопросы ЕНТ и целые базы по предметам. Представители СМИ поинтересовались, почему это происходит и кто "сливает" вопросы ЕНТ.

"В этом году во время сдачи ЕНТ были зафиксированы факты, когда абитуриенты пронесли смартфон и объявили через мессенджеры вопросы. Эти вопросы исключили из базы. Соответственно, результаты этих абитуриентов также аннулировали", – ответил Руслан Емелбаев.

Руководитель Национального центра тестирования также указал, что существуют даже отдельные Telegram-каналы, которые так и называются – "Сливы".

"Это очень популярный термин у абитуриентов. В этом году была проделана большая работа по ним, результат налицо, если вы следите за ними. Но есть некоторые каналы, которые, чтобы набрать аудиторию, публикуют вопросы пробного ЕНТ или те вопросы, которые не имеют отношения к ЕНТ. Мы по этим каналам работали. Были и такие каналы, у которых количество подписчиков доходило до 70 тысяч. Мы проработали по ним и передали в правоохранительные органы, которые будут этими вопросами заниматься", – сказал Руслан Емелбаев.

Спикер отметил, что для проведения основного ЕНТ использовали более 30 тысяч вопросов, которые не повторялись. Он также напомнил, что выносить из аудитории и распространять материалы тестирования запрещено.

"Некоторые из тех каналов, которые опубликовали эти вопросы или вводили в заблуждение якобы настоящими вопросами, были закрыты, а некоторые полностью удалили те материалы, которые, скажем так, по ошибке они опубликовали. Я вам точно не скажу, сколько вопросов исключили. Результаты абитуриентов, которые фотографировали вопросы и передавали своим знакомым, также аннулированы", – резюмировал Руслан Емелбаев.

Ранее руководитель Национального центра тестирования рассказал о самых необычных шпаргалках на ЕНТ 2023 года.