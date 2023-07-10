Сколько будут стоить документы для казахстанцев с 2024 года

Приказом министра внутренних дел от 30 июня 2023 года внесены изменения в Правила оказания государственных услуг по вопросам документирования и регистрации населения РК, сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 января 2024 года госпошлина за выдачу паспорта гражданина РК объемом 24 страницы (для детей до 16 лет) составит 4 МРП, 48 страниц (для взрослых) – 12 МРП.

За выдачу удостоверения личности гражданина РК в связи с его утратой в течение года более двух раз придется заплатить 1 МРП.

При этом госпошлина за стандартный паспорт гражданина РК (объемом 36 страниц) останется преждений – 8 МРП (27 600 тенге - в 2023 году).

Также останентся прежней госпошлина за выдачу удостоверения личности гражданина РК – 0,2 МРП (690 тенге в 2023 г.).

Оплата может осуществляться через платежный шлюз "электронного правительства", банки второго уровня или посредством РП ДРН по QR-code.

От уплаты госпошлины освобождены:

герои Советского Союза, герои Социалистического Труда;

лица, награжденные орденами Славы трех степеней и Трудовой Славы трех степеней, "Алтын Қыран", "Отан", удостоенные званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Epi";

многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня", награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күмiс алқа";

ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, и ветераны боевых действий на территории других государств, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ, лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ;

лица с инвалидностью, а также один из родителей лица с инвалидностью с детства, ребенка с инвалидностью; престарелые, проживающие в медико-социальных учреждениях общего типа для престарелых и лиц с инвалидностью, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на полном государственном обеспечении, проживающие в детских домах или интернатах;

граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.

Сроки выдачи документов

Получить документ в общем порядке можно в течение 15-ти рабочих дней (день оформления заявки и приема изготовленного документа не входит в срок оказания государственной услуги).

Получить документы в ускоренном порядке, через Государственную корпорацию:

для городов Астана, Алматы, Шымкент и Актобе – по 1 категории срочности до одного рабочего дня, по 2 категории срочности до трех рабочих дней;

для областных центров – по 1 категории срочности до трех рабочих дней, по 2 категории срочности до пяти рабочих дней;

для районов и городов областей – по 3 категории срочности до семи рабочих дней.

Установлено максимально допустимое время для сдачи пакета документов – 15 минут.

Максимально допустимое время обслуживания заявителя – 30 минут.

Приказ вводится в действие с 16 июля 2023 года.

Ранее мы сообщали, что с 2024 года документы казахстанцев будут содержать отпечатки пальцев. Приказом МВД РК утверждены новые Правила оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина РК, удостоверения личности гражданина РК, вида на жительство иностранца в РК, удостоверения лица без гражданства и проездного документа.