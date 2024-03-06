Как казахстанцам прописаться по месту жительства: утверждены новые правила

Министр внутренних дел приказом от 29 февраля 2024 года внес изменения в Правила оказания государственных услуг по вопросам документирования и регистрации населения, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправками в новой редакции изложены правила оказания государственных услуг по регистрации по месту жительства и временной регистрации по месту временного пребывания (проживания) граждан РК.

Как казахстанцам зарегистрироваться по месту жительства

Государственная услуга оказывается гражданам РК территориальными органами полиции при предоставлении пакета документов через Государственную корпорацию, портал, объекты информатизации (информационные системы банков второго уровня (объекты информатизации).

Какие документы потребуются

При личном обращении гражданина (за детей и граждан, признанных судом недееспособными, – их законных представителей (родителей, опекунов, попечителей) с предоставлением документов, подтверждающих полномочия на представительство) либо поверенного лица по нотариально заверенной доверенности на осуществление действий, предусмотренных полномочиями:

в Государственной корпорации:

документ, удостоверяющий личность собственника жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей, либо его цифровая форма – для идентификации личности (личное присутствие собственника жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей) и его согласие на постоянную регистрацию.

Для подтверждения права собственника (нанимателя) жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей на регистрацию, услугодатель по ИИН собственника жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей и району объекта недвижимости, либо ИИН собственника жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей и РКА получает из информационных систем сведения о владельце, подтверждающие основания возникновения права собственности на жилище, предусмотренные законом "О жилищных отношениях";

ходатайство администрации организации (учреждения) о регистрации (при регистрации в зданиях и помещениях, используемых для проживания (пребывания) людей.);

документ удостоверяющий личность (дети достигшие 14 лет – свидетельство о рождении и паспорт гражданина РК (при его наличии) либо их цифровая форма – для идентификации личности.

При внесении корректировки в адресные сведения предоставляется оригинал удостоверения личности (для осуществления перезаписи адреса в чип).

Граждане, прибывшие из-за пределов республики на постоянное жительство в Казахстан – оригинал паспорта (в случае утраты либо истечения срока действия паспорта – свидетельство на возвращение) документ, подтверждающий снятие с учета из страны прежнего проживания, либо документ (справку) об отсутствии гражданства, выданную компетентным органом страны прежнего проживания.

При отсутствии документа, подтверждающего снятие с учета из страны прежнего проживания, документа (справки) об отсутствии гражданства, гражданин регистрируется по месту временного пребывания (проживания) на период истребования (получения) одного из указанных документов из страны прежнего проживания.

Сведения о документах, удостоверяющих личность услугодатель получает из информационной системы РП ДРН, работник Государственной корпорации из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

На портал, объекты информатизации:

электронный запрос, удостоверенный ЭЦП гражданина и ЭЦП собственника жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей, давшего согласие на регистрацию или удостоверенный одноразовыми паролями в виде короткого текстового сообщения, в случае регистрации и подключения абонентского номера услугополучателя и собственника жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей предоставленных оператором сотовой связи к учетным записям пользователей на портале (первичный запрос на портал для регистрации и подключения абонентского номера удостоверяется ЭЦП пользователя).

Процедура постоянной регистрации

Прием документов на оказание государственной услуги с оформлением согласия на постоянную регистрацию, осуществляют работники Государственной корпорации через интегрированную информационную систему "Центр обслуживания населения" (ИИС ЦОН).

В случае обращения граждан через Госкорпорацию ее работник проверяет полноту представленных услугополучателем документов и сведений, содержащихся в них.

При соответствии представленных гражданином документов установленным требованиям оформляется его регистрация по месту постоянного жительства путем внесения в информационную систему "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения" сведений об адресе регистрации по месту постоянного жительства.

При обращении на портал либо объекты информатизации гражданин авторизуется по ИИН и паролю, выбирает услугу, формирует данные запроса и подписывает запрос своей ЭЦП.

При этом запрос поступает в "личный кабинет" собственника жилища, который принимает решение о подтверждении/отказе в регистрации заявителя по его объекту недвижимости с подписанием ЭЦП.

В случае имеющихся несоответствий в данных услугополучателя, в "личный кабинет" услугополучателя направляется уведомление о мотивированном отказе в оказании государственной услуги и необходимости обращения в Государственную корпорацию.

Результат оказания государственной услуги направляется в "личный кабинет" в виде уведомления о регистрации по месту жительства услугополучателя.

При регистрации по новому месту жительства регистрация по прежнему месту жительства автоматически снимается.

Лицам, не установленным по месту жительства в системах "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения" и "Государственная база данных "Физические лица", присваивается статус.

Как казахстанцам зарегистрироваться по месту временного проживания

Государственная услуга оказывается гражданам территориальными органами полиции при предоставлении пакета документов через Государственную корпорацию, портал и объекты информатизации (информационные системы банков второго уровня) (объекты информатизации).

Какие документы нужно предоставить:

При личном обращении гражданина (за детей и граждан, признанных судом недееспособными – их законных представителей (родителей, опекунов, попечителей) с предоставлением документов, подтверждающих полномочия на представительство) либо поверенного лица по нотариально заверенной доверенности на осуществление действий, предусмотренных полномочиями:

в Государственной корпорации:

документ, удостоверяющий личность собственника жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей, либо его цифровая форма – для идентификации личности (личное присутствие собственника жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей) и его согласие на временную регистрацию.

Для подтверждения права собственника (нанимателя) жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей на регистрацию, услугодатель по ИИН собственника жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей и району объекта недвижимости, либо ИИН собственника жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей и РКА получает из информационных систем сведения о владельце, подтверждающие основания возникновения права собственности на жилище; ходатайство администрации организации (учреждения) о регистрации (при регистрации в зданиях и помещениях, используемых для проживания (пребывания) людей.);

документ удостоверяющий личность (дети достигшие 14 лет – свидетельство о рождении и паспорт гражданина РК (при его наличии) либо их цифровая форма - для идентификации личности.

При этом сведения о документах, удостоверяющих личность, услугодатель получает из информационной системы РП ДРН, работник Государственной корпорации из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

На портал, объекты информатизации:

электронный запрос, удостоверенный ЭЦП гражданина и ЭЦП собственника жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей, давшего согласие на регистрацию или удостоверенный одноразовыми паролями в виде короткого текстового сообщения, в случае регистрации и подключения абонентского номера услугополучателя и собственника жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей предоставленных оператором сотовой связи к учетным записям пользователей на портале (первичный запрос на портал для регистрации и подключения абонентского номера удостоверяется ЭЦП пользователя).

Процедура временной регистрации

При обращении через Госкорпорацию работник проверяет полноту документов и сведений в них. В случае представления неполного пакета документов гражданину выдается отказ в приеме документов.

Если представленные гражданином документы соответствуют установленным требованиям, то его регистрируют по месту временного пребывания путем внесения в информационную систему "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения" сведений об адресе проживания.

В случае обращения на портал либо объекты информатизации гражданин авторизуется по ИИН и паролю, выбирает услугу, формирует данные запроса и подписывает запрос своей ЭЦП.

При этом запрос услугополучателя поступает в "личный кабинет" собственника жилища, который принимает решение о подтверждении/отказе в регистрации услугополучателя по его объекту недвижимости с подписанием ЭЦП.

В случае имеющихся несоответствий в данных гражданина, в его "личный кабинет" направляют уведомление о мотивированном отказе в оказании государственной услуги и необходимости обращения в Госкорпорацию.

Результат оказания государственной услуги направляется в "личный кабинет" в виде уведомления о регистрации временного проживания гражданина.

Регистрации по месту временного проживания осуществляется без снятия с регистрации по месту жительства.

Гражданам, не установленным по месту жительства в системах "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения" и "Государственная база данных "Физические лица", присваивается статус.

Сроки и причины отказа в оказании госуслуг

Обе госуслуги оказываются бесплатно в течение 30 минут с момента сдачи гражданином пакета необходимых документов в Государственную корпорацию, а через портал, объекты информатизации – в течение 15 минут.

В предоставлении госуслуг отказывают в случае установления недостоверности документов или сведений в них, несоответствия услугополучателя, а также в связи с отсутствием согласия услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 16 марта 2024 года.

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