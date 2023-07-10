Куда вложить деньги: инвестиционные идеи от казахстанских аналитиков

Несмотря на неопределенности в отношении перспектив экономической и денежно-кредитной политики в мире, на фондовом рынке остается достаточно перспективных инструментов для инвестиций во второй половине 2023 года. Подробнее о них Zakon.kz рассказали аналитики.

Идеи для внутреннего и глобального рынка

Начальник управления аналитики BCC Invest Султан Жумагали говорит, что актуальными инвестициями на внутреннем рынке в национальной валюте все еще остаются высокодоходные облигации МФО, которые предлагают доходности около 20% годовых.

"Касаемо глобальных рынков несмотря на то, что сохраняется много неопределенности в отношении перспектив экономической и денежно-кредитной политики, рыночные колебания на протяжении большей части 2023 года были довольно мягкими, за исключением краткой, но резкой реакции на банковские потрясения". Султан Жумагали

Индекс VIX, который показывает волатильности рынка в течение последних месяцев стабильно снижался и достиг самого низкого уровня на прошлой неделе с момента начала пандемии.

При этом общий прирост рынка был довольно узким, и был обеспечен в основном за счет крупных технологических компаний.

"Это не обязательно предвестник плохих новостей для акций, но делает рынок потенциально более уязвимым к краткосрочному откату, если технологические компании с мегакапитализацией начнут коррекцию после сильного роста. Напомним, что Apple, Microsoft, Tesla, Amazon, Alphabet (Google), NVIDIA и Meta за первые шесть месяцев этого года выросли в среднем примерно на 85%". Султан Жумагали

По словам аналитика, оптимальным выбором в текущий момент может стать хорошо диверсифицированный портфель. К примеру, аналитики BCC Invest сформировали портфель из бумаг JD.com, Pfizer, Visa, Apple, Nike, SPDR Gold shares, AMD, Cameco, Occidental Petroleum, Microsoft, The Procter & Gamble Company.

"На текущий момент такой диверсифицированный портфель дает около 5% доходности в USD без учета дивидендов". Султан Жумагали

Эксперт отметил, что акции компаний с малой капитализацией, которые часто более чувствительны к внутренним экономическим условиям по сравнению с компаниями с большой капитализацией, выровнялись после неудовлетворительной динамики в начале этого года.

"Это сигнализирует о появлении определенного оптимизма в отношении перспектив внутреннего экономического роста. Тем не менее, мы еще не увидели решительного роста относительной производительности компаний с малой капитализацией, который был бы более показательным для нового растущего тренда". Султан Жумагали

Недорогие компании

В текущем году рост демонстрирует не только американский рынок. Положительная динамика биржевых индексов отмечается и в других странах, комментирует заместитель начальника Управления аналитических исследований АО "Jusan Invest" Жумабек Темиржанов. Индекс S&P 500 вырос на 15,5%, Nasdaq 100 – на 37,5%, немецкий DAX – на 14,6%, а казахстанский KASE прибавил 11%.

Эксперт подчеркнул, что компании из секторов высоких технологий, телекоммуникаций и товаров длительного пользования уже продемонстрировали сильный рост в этом году, поэтому в моменте их потенциальный рост довольно ограничен. На этом фоне имеет смысл обратить внимание на другие, глобально менее популярные, но более доступные акции.

"На наш взгляд, сейчас интерес представляют компании, которые все еще торгуются недорого и имеют большой потенциал для повышения котировок. Среди недорогих и наиболее интересных для инвестирования можно назвать акции компаний Pfizer, Gen Digital, Verizon, а также казахстанские Народный банк, Kaspi.kz и Казатомпром". Жумабек Темиржанов

Кроме них, привлекательно выглядят и долговые ценные бумаги. Аналитик пояснил, что облигации лучше всего покупать в тот момент, когда ключевая ставка Центробанка находится возле своего максимума.

"Если и не сейчас, то скоро это время может наступить. С этой точки зрения, нам нравятся американские государственные облигации, так называемые трежерис с длинным сроком погашения". Жумабек Темиржанов

С учетом того, что во втором полугодии в мире может произойти рецессия, то более подходящим, с точки зрения эксперта будут акции из защитных секторов – здравоохранение, коммунальные услуги и товары повседневного спроса.

Время возможностей

Аналитик Freedom Finance Global Тамерлан Абсалямов уверен, что сейчас хорошее время для поиска привлекательных возможностей для инвестиций в акции и реальные активы. Эксперт считает, что при поиске инвестиционных возможностей необходимо следить за ключевыми тенденциями, включая энергетический переход, искусственный интеллект и цифровизацию.

"Рынок США предлагает широкий спектр биржевых фондов (ETF), предоставляя многочисленные инструменты для инвестирования в различные отрасли. Обширный список ETF позволяет эффективно распределять портфели по различным секторам. Умелый выбор фондов на основе секторов, демонстрирующих относительную силу на определенных этапах рыночного цикла, может значительно повлиять на доходность портфеля". Тамерлан Абсалямов

Таким образом, чтобы повысить устойчивость своих портфелей, необходимо сосредоточиться на высококачественных компаниях, сильных плательщиках дивидендов и также не забывать о региональной диверсификации. Дело в том, что низкие оценки и более слабый доллар также могут сделать глобальные рынки ценных бумаг за пределами США привлекательными.

Аналитик назвал несколько ETF, которые можно рассмотреть во второй половине 2023 года. В том числе технологического сектора (XLK) с потенциалом в 11%, недвижимость (XLRE), которая может прибавить 7%, Сектор розничной торговли (XRT) с потенциалом роста 17%, Акции малой капитализации (IWM), Казначейские облигации (TLT) и сектор IPO.

"Рассматривая вышеуказанные сектора и соответствующие им ETF, инвесторы потенциально могут использовать возможности роста, предоставленные в этих областях рынка". Тамерлан Абсалямов

По его словам, если инвестор планирует занять оборонительную позицию, то стоит обратиться к качественным акциям.

"Их надежные балансовые отчеты и стабильные денежные потоки должны оградить от непредвиденного риска снижения. Многие из крупнейших технологических представителей рынка соответствуют этим критериям, в то время как подверженность циклическим секторам и компаниям с чрезмерным кредитным плечом должна быть сведена к минимуму". Тамерлан Абсалямов

В числе актуальных инвестиционных идей, эксперт выделил акции разработчика решений для вождения Mobileye Global Inc (MBLY), чье финансовое положение компании остается очень сильным. Основанная бывшими сотрудниками Tesla Lucid Group, Inc. (LCID). Компания разрабатывает технологии для электромобилей. Энергетическая компания EOG Resources, и крупнейший в мире специализированный розничный продавец товаров для дома Home Depot.

Вероятные риски

По словам Тамерлана Абсалямова существует несколько факторов риски для фондового рынка в ближайшем будущем. В том числе потенциал медвежьего рынка, который может быть вызван инфляционной статистикой и условиями на рынке труда.

"Одним из рисков является узкий масштаб текущего ралли, когда только некоторые отрасли продемонстрировали рост. В то время как другие, включая циклические, оборонительные и растущие сектора, а также такие активы, как облигации, оставались слабыми. Кроме того, существует неопределенность в отношении сроков и серьезности возможной рецессии в этом году". Тамерлан Абсалямов

На основании этих факторов, можно будет скорректировать портфель ценных бумаг. Эксперт заключил, что даже с учетом на вероятные риски, при выборе долгосрочных инвестиционных стратегий, инвесторы могут извлечь выгоду из восходящей траектории рынка и продолжения восстановления во втором полугодии 2023 года.