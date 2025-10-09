Казахстану предстоит сохранять жесткую денежную политику еще как минимум год – аналитики

Участники финансового рынка РК прогнозируют неизбежное ужесточение монетарных условий со стороны Нацбанка РК. По их мнению, радикальная денежно-кредитная политика продлится не менее года даже ценой замедления экономического роста, сообщает Zakon.kz.

Аналитический центр АФК обнародовал результаты октябрьского опроса профессиональных участников рынка. Их главный вывод: инфляция в Казахстане не просто зашкалила, она стала устойчивой, что требует немедленного "хирургического" вмешательства.

В исследовании приняли участие представители банков, страховых и брокерских организаций, а также аналитических и казначейских подразделений, которые оценили ключевые макроэкономические индикаторы: цену нефти Brent, курс доллара, инфляцию, ВВП и базовую ставку Нацбанка.

Неминуемый рост ставки

Цифры, прямо скажем, не оптимистичные: прогнозы по годовой инфляции вновь пересмотрены вверх, достигнув 12,1% через 12 месяцев (против 11,4% в сентябре). Этот рост обусловлен мощным комплексом внутренних проинфляционных факторов:

Реформы и тарифы. Планы по повышению тарифов в рамках реформы ЖКХ, а также удорожание ГСМ выступают прямыми инфляционными шоками.

Планы по повышению тарифов в рамках реформы ЖКХ, а также удорожание ГСМ выступают прямыми инфляционными шоками. Слабый тенге и высокий бюджетный стимул. Эффект переноса ослабления тенге на импортные цены и рост бюджетных расходов, стимулирующий спрос, усиливают давление.

Эффект переноса ослабления тенге на импортные цены и рост бюджетных расходов, стимулирующий спрос, усиливают давление. Опасения бизнеса. Сам факт высоких инфляционных ожиданий (усиленный предстоящими изменениями в налоговом режиме и регулировании цен на СЗПТ) заставляет бизнес закладывать повышенные риски в свои цены, замыкая инфляционный круг.

"Предстоящие изменения в налоговом режиме и регулировании цен на СЗПТ могут потребовать от НБРК ужесточения монетарных условий". АФК

Ввиду этих угроз Нацбанк РК оказался под беспрецедентным давлением. Доля экспертов, ожидающих повышения базовой ставки уже на заседании 10 октября, взлетела до 73%, что является самым высоким консенсусом за последнее время.

Фото: Zakon.kz

Цена стабильности

Эксперты уверены: для того чтобы остановить инфляционную спираль и вернуться к целевому показателю 5% через год, НБРК должен проявить бескомпромиссную жесткость.

"Для стабилизации инфляционных ожиданий и возвращения ИПЦ к целевому значению 5% через год базовая ставка прогнозируется на уровне 15,5% (текущая 16,5%). Такой шаг станет сигналом рынку о приоритетности борьбы с инфляцией даже ценой замедления отдельных сегментов экономики". АФК

При этом краткосрочные ожидания базовой ставки – 17%.

Установка и длительное удержание высокой ставки – это сигнал рынку о приоритете ценовой стабильности над краткосрочным ростом, считают участники рынка.

Замедление ВВП

За борьбу с инфляцией придется заплатить замедлением экономического развития. При сохранении жестких монетарных условий и снижении нефтяных цен темпы роста ВВП через год прогнозируются на умеренном уровне 4,8% (значительное снижение с текущих 6,5%).

Дополнительную тревогу у аналитиков вызывает и внешний фактор. Эксперты прогнозируют, что рост добычи в рамках ОПЕК+ может усилить избыток предложения, что приведет к снижению мировых цен.

Ожидаемая цена нефти марки Brent через 12 месяцев составит 66,4 доллара за баррель (незначительное снижение с 66,7 месяцем ранее).

На валютном рынке прогноз по USD/KZT также отражает сложный баланс факторов. В ближайший месяц ожидается некоторое ослабление тенге до 544,1 тенге за доллар (с 541,6), что связано с ростом спроса на иностранную валюту. Причиной станут ускорение освоения бюджетных средств и реализация крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов, требующих импорта оборудования и внешних расчетов.

Фото: Zakon.kz

В долгосрочной перспективе, через год, курс прогнозируется на уровне 556,8 тенге за доллар (+1,7% к текущему уровню).

Ранее мы рассказали, что специалисты JPMorgan Chase & Co (крупнейший американский транснациональный финансовый конгломерат) также указали на внутренний перегрев экономики РК, что делает крупное ужесточение денежно-кредитной политики на ближайшем заседании регулятора практически неизбежным.

Учитывая, что в сентябре инфляционная динамика достигла 1,1% м/м, риски указывают на то, что регулятор может повысить ставку более чем на 100 базисных пунктов, отметили зарубежные экономисты.