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Как работает кинологическая служба ЧС Акмолинской области

Как работает кинологическая служба ЧС Акмолинской области Фото ДЧС Акмолинской области
Поиск людей по следу, спасение из завалов природного и техногенного характера – всем этим занимаются кинологи и их четвероногие друзья в поисково-спасательных операциях. Корреспондент Zakon.kz познакомился и с теми, и с другими.

Есть немало случаев, когда человек попадает в беду – становится заложником чрезвычайной ситуации, с которой не может самостоятельно справиться и сообщить кому-либо о своем местонахождении. Друзья и близкие родственники, не сумев на протяжении нескольких дней установить с ним контакт, бьют тревогу – обращаются в службу "112", призванную проводить поисково-спасательные работы. При этом их невозможно организовать без помощи четвероногих друзей.

Службу в органах гражданской защиты по поиску и обнаружению пострадавших или потерявшихся людей выполняют кинологические расчеты со служебными собаками. Именно благодаря собакам, их природной способности улавливать запахи, реагировать на них, удается определить места вероятного нахождения пострадавших – будь это завалы, лавины, замкнутые или узкие пространства.

Как работает кинологическая служба ЧС Акмолинской области

Фото ДЧС Акмолинской области

Выполняя поставленные перед ними задачи, они должны уметь длительное время перемещаться по пересеченной местности, переносить полеты на воздушном и поездку на любом виде транспорта. Привлечение кинологических расчетов к поисково-спасательным операциям позволяет уменьшить количество привлекаемых к поискам групп, увеличить район поиска и вероятность обнаружения человека. При этом важным моментом, становится взаимопонимание и слаженность работы человека и собаки, от результатов которой, будет зависеть спасенная человеческая жизнь.

При этом задача для животного – это найти людей, а задача для кинолога – приучить своего питомца к работе в сложных, а порой и экстремальных условиях.

В июле 2015 года в оперативно-спасательном отряде Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области была создана кинологическая служба.

Кстати, они ежегодно проходят сертификационные испытания, на которых после проверки готовности получают допуск к поисково-спасательным работам в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров.

Как работает кинологическая служба ЧС Акмолинской области

Фото ДЧС Акмолинской области

Своих четвероногих друзей бельгийских овчарок по кличке Аксель, Гера и немецкую овчарку Диггер Азамат Ильясов и Канат Жукашев называют напарниками. Псы своенравны, могут и покапризничать. Но на задании сосредоточены всегда.

По словам кинологов, 80% успешно проделанной работы – это заслуга самих собак. Так как в любой чрезвычайной ситуации, например, среди тысячи обломков разрушенного здания, собака быстрее находит пострадавшего, указав спасателям верный путь.

Как работает кинологическая служба ЧС Акмолинской области

Фото ДЧС Акмолинской области

Получается, что и свободное от работы время Азамат и Канат проводят вместе со своими питомцами. Вот так верные и преданные друзья могут быть частью работы, а работа – главной частью жизни.

Большая любовь к собакам стала основной причиной, которая привела работать в спасательный отряд Азамата Ильясова и Каната Жукашева.

Спасатель-кинолог не просто профессия, а собака-спасатель не просто собака, от слаженности их совместной работы часто зависят человеческие судьбы и жизни.

"Наша задача – это спасение жизни людей, которые рассчитывают на оперативную и профессиональную помощь. И необходимо осознавать, что успех во многом зависит от взаимопонимания и слаженности работы человека и собаки. Спасать людей – это не подвиг! Это просто наша работа, за которую мы получаем самую большую награду – благодарность!", – утверждают спасатели-кинологи Азамат Ильясов и Канат Жукашев.

Сотрудники вместе со служебными собаками помогли многим людям, нуждавшимся в помощи. В начале года по поручению Президента Республики Казахстан приняли участие в ликвидации последствия землетрясения в Турецкой Республике.

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