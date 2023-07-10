Как работает кинологическая служба ЧС Акмолинской области

Поиск людей по следу, спасение из завалов природного и техногенного характера – всем этим занимаются кинологи и их четвероногие друзья в поисково-спасательных операциях. Корреспондент Zakon.kz познакомился и с теми, и с другими.

Есть немало случаев, когда человек попадает в беду – становится заложником чрезвычайной ситуации, с которой не может самостоятельно справиться и сообщить кому-либо о своем местонахождении. Друзья и близкие родственники, не сумев на протяжении нескольких дней установить с ним контакт, бьют тревогу – обращаются в службу "112", призванную проводить поисково-спасательные работы. При этом их невозможно организовать без помощи четвероногих друзей.

Службу в органах гражданской защиты по поиску и обнаружению пострадавших или потерявшихся людей выполняют кинологические расчеты со служебными собаками. Именно благодаря собакам, их природной способности улавливать запахи, реагировать на них, удается определить места вероятного нахождения пострадавших – будь это завалы, лавины, замкнутые или узкие пространства.

Фото ДЧС Акмолинской области

Выполняя поставленные перед ними задачи, они должны уметь длительное время перемещаться по пересеченной местности, переносить полеты на воздушном и поездку на любом виде транспорта. Привлечение кинологических расчетов к поисково-спасательным операциям позволяет уменьшить количество привлекаемых к поискам групп, увеличить район поиска и вероятность обнаружения человека. При этом важным моментом, становится взаимопонимание и слаженность работы человека и собаки, от результатов которой, будет зависеть спасенная человеческая жизнь.

При этом задача для животного – это найти людей, а задача для кинолога – приучить своего питомца к работе в сложных, а порой и экстремальных условиях.

В июле 2015 года в оперативно-спасательном отряде Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области была создана кинологическая служба.

Кстати, они ежегодно проходят сертификационные испытания, на которых после проверки готовности получают допуск к поисково-спасательным работам в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров.

Фото ДЧС Акмолинской области

Своих четвероногих друзей бельгийских овчарок по кличке Аксель, Гера и немецкую овчарку Диггер Азамат Ильясов и Канат Жукашев называют напарниками. Псы своенравны, могут и покапризничать. Но на задании сосредоточены всегда.

По словам кинологов, 80% успешно проделанной работы – это заслуга самих собак. Так как в любой чрезвычайной ситуации, например, среди тысячи обломков разрушенного здания, собака быстрее находит пострадавшего, указав спасателям верный путь.

Фото ДЧС Акмолинской области

Получается, что и свободное от работы время Азамат и Канат проводят вместе со своими питомцами. Вот так верные и преданные друзья могут быть частью работы, а работа – главной частью жизни.

Большая любовь к собакам стала основной причиной, которая привела работать в спасательный отряд Азамата Ильясова и Каната Жукашева.

Спасатель-кинолог не просто профессия, а собака-спасатель не просто собака, от слаженности их совместной работы часто зависят человеческие судьбы и жизни.

"Наша задача – это спасение жизни людей, которые рассчитывают на оперативную и профессиональную помощь. И необходимо осознавать, что успех во многом зависит от взаимопонимания и слаженности работы человека и собаки. Спасать людей – это не подвиг! Это просто наша работа, за которую мы получаем самую большую награду – благодарность!", – утверждают спасатели-кинологи Азамат Ильясов и Канат Жукашев.

Сотрудники вместе со служебными собаками помогли многим людям, нуждавшимся в помощи. В начале года по поручению Президента Республики Казахстан приняли участие в ликвидации последствия землетрясения в Турецкой Республике.