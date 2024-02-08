Оползень в Алматы: аким приехал на место ЧП, создана спецгруппа по расследованию

Аким Алматы Ерболат Досаев прибыл на место, где произошел сход оплывины техногенного характера из-за переувлажнения грунта. Поисково-спасательные работы продолжаются, сообщает Zakon.kz.

На месте глава города осмотрел поврежденные здания и провел оперативное выездное совещание.

"Главный приоритет – это поисково-спасательные работы. Необходимо беспрерывно обеспечить работы всех мобилизационных групп по поиску людей, по предварительной информации проживавших в доме", – сказал Ерболат Досаев.

По словам соседей, в данном доме проживала семья из 4 человек.

По поручению акима создана специальная группа по расследованию причин произошедшего и ликвидации последствий оплывины.

По состоянию на 08:00 поисково-спасательные работы продолжаются. На месте находятся бригады скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал Медеуского района по улице Олимпийская предварительно из-за переувлажнения грунта техногенного характера сошла оплывина.



