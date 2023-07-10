Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане переименуют два университета

В Казахстане переименуют два университета Фото: kundelik
Министерство науки и высшего образование подготовило приказ, предусматривающий новые названия для двух вузов, сообщает Zakon.kz.

В частности, НАО "Южно-Казахстанский государственный педагогический университет" предлагается нызвать НАО "Южно-Казахстанский педагогический университет". Кроме того, университет получит имя Узбекали Жанибекова.

Как поясняется, присвоение университету имени Узбекали Жанибекова позволит повысить статус педагогических работников высших учебных заведений и продемонстрирует высокую оценку вклада казахстанского ученого в развитие вузовской науки.

Вместе с тем изменится транскрипция наименования НАО "Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова" на НАО "Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 июля.

Читайте также

Сколько будут стоить документы для казахстанцев с 2024 года

Критерии жестокого обращения с жертвами бытового насилия и торговли людьми утвердили в Казахстане

В Казахстане хотят ввести государственное регулирование цен на услуги сотовой связи

Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство науки и высшего образования РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
обсуждение
Усилить права заемщиков финорганизаций хотят в Казахстане
Какие девять банков ликвидируют в Казахстане
Какие девять банков ликвидируют в Казахстане
В Казахстане утвердили новые правила перечисления пенсионных взносов работодателями в ЕНПФ
В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ
Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Германии
Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Германии
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления