В Казахстане переименуют два университета

Министерство науки и высшего образование подготовило приказ, предусматривающий новые названия для двух вузов, сообщает Zakon.kz.

В частности, НАО "Южно-Казахстанский государственный педагогический университет" предлагается нызвать НАО "Южно-Казахстанский педагогический университет". Кроме того, университет получит имя Узбекали Жанибекова.

Как поясняется, присвоение университету имени Узбекали Жанибекова позволит повысить статус педагогических работников высших учебных заведений и продемонстрирует высокую оценку вклада казахстанского ученого в развитие вузовской науки.

Вместе с тем изменится транскрипция наименования НАО "Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова" на НАО "Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 июля.