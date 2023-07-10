Снег и непрерывный дождь осложнили поиски пропавшего туриста в Туркестанской области

Фото: unsplash

В Туркестанской области в начале прошлой недели мужчина упал с вершины горы во время спуска. Поиски туриста осложнила непогода. Об этом 10 июля 2023 года корреспонденту Zakon.kz рассказали в областном ДЧС.

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