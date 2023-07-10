Снег и непрерывный дождь осложнили поиски пропавшего туриста в Туркестанской области
Фото: unsplash
В Туркестанской области в начале прошлой недели мужчина упал с вершины горы во время спуска. Поиски туриста осложнила непогода. Об этом 10 июля 2023 года корреспонденту Zakon.kz рассказали в областном ДЧС.
"Спасательно-поисковые работы осложнились неблагоприятными погодными условиями в виде непрерывного дождя и снега с градом. Следует отметить, что имеются отрезки дорог с крутым склоном подъема под углом около 70 градусов, что осложняет подъем спасателей из-за смешанных осадков", – рассказали в ДЧС Туркестанской области.
Спасатели поделились видео поисковых работ.
3 июля 2023 года турист упал с вершины горы в Туркестанской области. По данным регионального ДЧС, поисковые работы затрудняются из-за крутого расположения горных ущелий и большого количества естественных препятствий.
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