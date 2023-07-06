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В Туркестанской области третьи сутки ищут мужчину, упавшего с вершины горы

В Туркестанской области третьи сутки ищут мужчину, упавшего с вершины горы Фото: pixabay
3 июля 2023 года турист упал с вершины горы в Туркестанской области. По данным регионального ДЧС, поисковые работы затрудняются из-за крутого расположения горных ущелий и большого количества естественных препятствий, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что на территории Сайрам-Угамского национального природного парка 3 июля группа из трех человек поднялась восхождение на пик Сайрамский, который находится на высоте 4236 метров над уровнем моря.

"При спуске с вершины горы у мужчины 1967 года рождения оборвалась веревка, турист скатился по льду и упал вниз по склону".Пресс-служба ДЧС Туркестанской области

Также сказано, что 5 июля в связи с неблагоприятными погодными условиям не было возможности для проведения поисковых работ, как в пешем порядке, так и с привлечением авиатехники.

"6 июля с 06.30 утра на поиски были направлены 8 спасателей оперативно-спасательного отряда ДЧС и 4 альпиниста с Федерации альпинизма. Общее расстояние от созданного штаба до места происшествия составляет 15 километров".Пресс-служба ДЧС Туркестанской области

Согласно данным ведомства, дополнительно будут задействованы конные патрули из лесников Сайрам-Угамского национального парка.

Спасатели обеспечены альпинистским снаряжением, спутниковыми телефонами, средствами радиосвязи и продовольствием на 3 суток.

31 мая 2023 года сообщалось, что в горах Туркестанской области спасли туриста. Заблудившийся в горах мужчина сам позвонил в службу спасения и рассказал, что отстал от группы.

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Анастасия Московчук
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