В Туркестанской области третьи сутки ищут мужчину, упавшего с вершины горы
В ведомстве уточнили, что на территории Сайрам-Угамского национального природного парка 3 июля группа из трех человек поднялась восхождение на пик Сайрамский, который находится на высоте 4236 метров над уровнем моря.
"При спуске с вершины горы у мужчины 1967 года рождения оборвалась веревка, турист скатился по льду и упал вниз по склону".Пресс-служба ДЧС Туркестанской области
Также сказано, что 5 июля в связи с неблагоприятными погодными условиям не было возможности для проведения поисковых работ, как в пешем порядке, так и с привлечением авиатехники.
"6 июля с 06.30 утра на поиски были направлены 8 спасателей оперативно-спасательного отряда ДЧС и 4 альпиниста с Федерации альпинизма. Общее расстояние от созданного штаба до места происшествия составляет 15 километров".Пресс-служба ДЧС Туркестанской области
Согласно данным ведомства, дополнительно будут задействованы конные патрули из лесников Сайрам-Угамского национального парка.
Спасатели обеспечены альпинистским снаряжением, спутниковыми телефонами, средствами радиосвязи и продовольствием на 3 суток.
31 мая 2023 года сообщалось, что в горах Туркестанской области спасли туриста. Заблудившийся в горах мужчина сам позвонил в службу спасения и рассказал, что отстал от группы.