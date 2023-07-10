МИД РК: Казахстан и Узбекистан завершили демаркацию границы

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге 10 июля заявил, что процедура демаркации госграницы с Узбекистаном завершена, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Айбек Смадияров добавил, что соответствующий договор главы двух государств подписали еще 22 декабря 2022 года в Ташкенте, его ратифицировали парламенты обеих стран.

"Вступление в силу данного договора означает полное завершение 19-летнего процесса демаркации государственной границы между Казахстаном и Узбекистаном", – сказал официальный представитель МИД РК.

Граница протяженностью 2357 км, по его словам, обозначена 1301 пограничным знаком и отражена одним демаркационным документом, объем которого превышает 8 тысяч страниц.

Ранее Айбек Смадияров ответил на вопрос о том, существует ли в мире казахофобия.