Сколько казахстанцев в Израиле и как их будут вывозить, рассказали в МИД РК

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге 9 октября рассказал, сколько казахстанцев сейчас в Израиле, сообщает Zakon.kz.

МИД и посольство Казахстана в Тель-Авиве открыли горячую линию для граждан РК, которые находятся в Израиле, и для их родственников на родине. За эти два дня на линию поступило более 500 звонков и обращений.



"На сегодня на консульском учете посольства Казахстана в Израиле состоят 77 человек, включая сотрудников посольства и членов их семей. В вузах Израиля обучаются пять студентов из Казахстана, а также порядка 30 казахстанцев проходят стажировку в различных медучреждениях Израиля – всего 112 человек. Наши дипломаты в Тель-Авиве находятся в постоянном контакте с гражданами Казахстана в Израиле. Для оперативного взаимодействия с ними создан специальный чат в мессенджере, в который включили порядка 200 граждан РК, временно и постоянно проживающих в Израиле". Айбек Смадияров

Все граждане РК в Израиле, по словам представителя МИД, проявляют спокойствие, максимально содействуют дипломатам в предоставлении информации и соблюдают все меры безопасности.

"На данный момент информация о погибших, пострадавших или взятых в заложники гражданах Казахстана к нам не поступала". Айбек Смадияров

Из-за отмены некоторых авиарейсов и отказа ряда авиаперевозчиков выполнять рейсы в Израиль посольство Казахстана совместно с Air Astana ведет работу по формированию списка граждан, изъявивших желание вернуться в Казахстан. Сейчас прорабатывают организацию их дальнейшего вывоза в безопасное место.

"К этому часу вернуться в Казахстан изъявили желание 118 казахстанцев. Отмечаем, что международный аэропорт в Тель-Авиве продолжает работу в штатном режиме. На уровне правительства прорабатываем вопрос организации специального репарационного рейса, который будет направлен в Тель-Авив в ближайшие дни. По оценкам посольства Казахстана в Тель-Авиве, в Израиле, возможно, находятся более 400 граждан РК, которые не состоят на консульском учете". Айбек Смадияров

8 октября Айбек Смадияров высказывал позицию министерства по ситуации в Израиле. Он от лица МИД РК призвал стороны искать политические инструменты для разрешения ситуации мирным путем и не прибегать к действиям, которые могут привести к дальнейшей эскалации обстановки не только между двумя государствами, но и на Ближнем Востоке в целом. Также он сообщил, что посольство Казахстана в Тель-Авиве поддерживает постоянный контакт с нашими гражданами, находящимися в Израиле. Создана горячая линия посольства, формируется список граждан РК для оказания им дальнейшего содействия в возвращении на Родину.