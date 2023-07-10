Существует ли казахофобия за границей, рассказали в МИД

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге 10 июля рассказал, как за рубежом относятся к казахам и существует ли такое явление, как казахофобия, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге журналисты отметили, что российский депутат Виктор Соболев недавно рассуждал о "русофобии в Казахстане". Таких высказываний в последнее время стало очень много. Представители СМИ поинтересовались, какова позиция МИД РК по этому поводу.

"Ваши вопросы уместны, мы мониторим высказывания депутатов. Как ранее было сказано, внешнюю политику России в отношении Казахстана определяет глава государства и внешнеполитическое ведомство России. Мы не акцентируем внимание на таких пустых высказываниях, но как информацию берем на заметку", – объяснил Айбек Смадияров.

Журналисты поинтересовались, есть ли в Казахстане "линейка замера казахофобии" и насколько в целом актуален этот термин. Айбек Смадияров заверил, что такого явления в мире не существует.

"Наши граждане всегда свободно чувствуют себя во всех странах мира благодаря нашей политике, нашему народу и нашему менталитету. Я бывал во многих странах мира, и отношение к нашим гражданам очень хорошее", – резюмировал официальный спикер МИД РК.

3 июля Айбек Смадияров прокомментировал новость о проверке Следственным комитетом высказываний экс-генконсула Казахстана в России. В интернете якобы появились нелестные высказывания бывшего дипломата о казахстанцах русской национальности.