Аттракцион неслыханной щедрости: сколько стоят детские развлечения в Алматы

Лето – период отпусков и, конечно, каникул. А обязанность по составлению культурной программы для маленьких естественным образом ложится на плечи больших. Zakon.kz рассказывает, на сколько при этом рискует "схуднуть" родительский кошелек.

Покататься – без денег остаться

Какой ребенок не любит аттракционы? Да и мамы с папами обычно не прочь, составив чаду компанию, проехать кружок-другой на ностальгичной карусели. Однако удовольствие это, прямо скажем, не из дешевых.

Системы оплаты в алматинских парках разные: где-то требуется выложить кровные только за вход на территорию – и вволю наслаждаться полетами да виражами, а где-то визит – "в подарок", но за каждую горку-качельку спросят отдельно.

В первом случае понадобится от 3000 тенге на одного ребенка (ростом до 130 см), и от 6000-7000 на взрослого. Малышам ниже 90 см, пенсионерам, беременным и лицам с ограниченными возможностями, как правило, предоставляют льготы. Считаем: разовая прогулка семьи с двумя отпрысками-младшеклассниками обойдется около 18 тыс. тенге. Сэкономить можно, разве что вручив любимых внуков бабушке с дедушкой. Да и то, озвученная сумма не учитывает маленьких радостей вроде мороженого, сладкой ваты, жареной картошки, газировки, фото на память и новенькой игрушки в коллекцию, к коим дети питают неподдельный интерес.

Во втором – каждый "прокат" обойдется примерно 600-1800 тенге в зависимости от аттракциона. Даже если объездить самые "дешевые", часок упоенного катания ребенка в сопровождении взрослого "откусит" от семейного бюджета минимум 7000 тенге. А упомянутые угощения и презенты дополнительно опустошат карман.

К слову, по данным Finprom, аттракционы умудрились подорожать за год почти на 25%.

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Приплыли

Для планирующих переждать зной у воды – тоже неутешительные новости. Посещение городских аквапарков этим летом стоит в среднем 5000-6690 (рост – до 150 см) на ребенка и 6500-8690 на взрослого. Для сравнения: в прошлом году – 3000-4590 детям и примерно 4500-6690 взрослым.

"В ассортименте" – крытые комплексы и расположенные под открытым небом, большие по площади и более "скромные", с подогревом бассейнов и без, с разным числом горок. Но роднит их одно – "со своим" туда нельзя. То есть, отдав за право поплескаться с семьей не менее 15 тыс. тенге, держите в уме необходимые траты на обед. Которые, вероятно, сравняются, а то и перевалят за стоимость самого визита.

Вот это представление

Возможность восхититься сообразительностью дрессированных зверей, позавидовать ловкости воздушных гимнастов и посмеяться над бесхитростными шутками клоунов тоже влетит в копеечку – от 1500 до 5000 тенге на человека. Ценник зависит от расположения кресел и близости к манежу. Дите в возрасте до четырех лет можно привести на цирковое шоу бесплатно, но при условии, что кто-то из старших посадит его на колени. Иначе говоря, компания из двух взрослых и одного малыша затратит не менее 8000 тенге – разумеется, если не захочет сидеть "на галерке".

На большом экране

Без маленьких клиентов, особенно летом, не обходятся и кинотеатры южной столицы. За билет для дочек-сыночков, желающих посмотреть новый мультфильм или сказку на большом экране, придется выложить от 900 до 1500 тенге. Сопровождение взрослого ударит по карману сильнее – от 1700 до 2500 тенге. Об обязательных атрибутах киновылазки с детьми – большом напитке с трубочкой и попкорне – скромно умолчим.

Вместе с тем, по итогам первого весеннего месяца текущего года, услуги кинотеатров в среднем подорожали на 12,3%. Если говорить только об Алматы, рост цен составил 11,8%.