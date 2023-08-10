Топ бесплатных развлечений для детей в Алматы

Во время каникул дети жаждут увеселений вдвое больше обычного, однако не все родители готовы каждый уикенд ставить целостность семейного бюджета под угрозу. Zakon.kz рассказывает, как порадовать чадо без ущерба для кошелька.

Куда сходить в Алматы с детьми

Прогулка – лучший вариант полезного, веселого, а главное, бесплатного времяпрепровождения с наследниками. Для семейного променада в хорошую погоду идеально подойдут следующие алматинские локации:

Парк имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев;

Парк имени первого президента;

Терренкур;

Арбат;

Кок-Тобе;

Площадь Республики.

Бесплатные развлечения для детей

Как уже было предложено выше, просто прогуляться и насладиться красотами города. Если само по себе брожение по улицам кажется скучноватым, устройте домочадцам пикник на природе. Для этого достаточно вооружиться мягким пледом, любимыми вкусностями и одноразовой посудой. Для жарких деньков идеально подойдет собственноручно приготовленный холодный чай в термосе.

Ребенок любит рисовать? Организуйте ему самый настоящий пленэр, захватив с собой альбомы, краски и карандаши. Можно также внести элемент игры-соревнования: проверьте, кто в семье лучше справится с воссозданием пейзажа – взрослые или юные художники.

Кстати, об играх. Хорошая идея – подвижные развлечения на свежем воздухе. Подойдут как извечные "Казаки-разбойники" с "Море волнуется раз", так и более современные вариации. Например, на смартфон можно установить безобидную версию игры "Правда или действие" для семейного досуга.

Куда сходить

Куда еще можно сходить в Алматы с детьми? Во двор. В последние годы южная столица может похвастаться обилием облагороженных, новых детских площадок. Там легко отыщется экономичный вариант – бесплатные аттракционы и развлечения для детей. Разномастные горки, качели, маленькие карусели и лесенки порадуют самых маленьких, а спортивные снаряды подойдут для алматинцев постарше.

Что делать

Позволить малышу вволю порезвиться, попутно обретя новых друзей-ровесников.

Алматы для детей

Город позаботился о своих маленьких жителях и предусмотрел для них бесплатные группы в секциях и кружках на любой вкус.

Для получения услуги родителям необходимо зарегистрировать дочек-сыночков на сайте damubala.kz. Там можно выбрать занятие по душе и ждать, пока освободится соответствующее место.

Как мы писали ранее, самыми популярными увлечениями среди юных алматинцев являются: