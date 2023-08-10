Топ бесплатных развлечений для детей в Алматы
Куда сходить в Алматы с детьми
Прогулка – лучший вариант полезного, веселого, а главное, бесплатного времяпрепровождения с наследниками. Для семейного променада в хорошую погоду идеально подойдут следующие алматинские локации:
- Парк имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев;
- Парк имени первого президента;
- Терренкур;
- Арбат;
- Кок-Тобе;
- Площадь Республики.
Бесплатные развлечения для детей
Как уже было предложено выше, просто прогуляться и насладиться красотами города. Если само по себе брожение по улицам кажется скучноватым, устройте домочадцам пикник на природе. Для этого достаточно вооружиться мягким пледом, любимыми вкусностями и одноразовой посудой. Для жарких деньков идеально подойдет собственноручно приготовленный холодный чай в термосе.
Ребенок любит рисовать? Организуйте ему самый настоящий пленэр, захватив с собой альбомы, краски и карандаши. Можно также внести элемент игры-соревнования: проверьте, кто в семье лучше справится с воссозданием пейзажа – взрослые или юные художники.
Кстати, об играх. Хорошая идея – подвижные развлечения на свежем воздухе. Подойдут как извечные "Казаки-разбойники" с "Море волнуется раз", так и более современные вариации. Например, на смартфон можно установить безобидную версию игры "Правда или действие" для семейного досуга.
Куда сходить
Куда еще можно сходить в Алматы с детьми? Во двор. В последние годы южная столица может похвастаться обилием облагороженных, новых детских площадок. Там легко отыщется экономичный вариант – бесплатные аттракционы и развлечения для детей. Разномастные горки, качели, маленькие карусели и лесенки порадуют самых маленьких, а спортивные снаряды подойдут для алматинцев постарше.
Что делать
Позволить малышу вволю порезвиться, попутно обретя новых друзей-ровесников.
Алматы для детей
Город позаботился о своих маленьких жителях и предусмотрел для них бесплатные группы в секциях и кружках на любой вкус.
Для получения услуги родителям необходимо зарегистрировать дочек-сыночков на сайте damubala.kz. Там можно выбрать занятие по душе и ждать, пока освободится соответствующее место.
Как мы писали ранее, самыми популярными увлечениями среди юных алматинцев являются:
- Плавание;
- Легкая атлетика;
- Гимнастика;
- Большой теннис;
- Командные виды спорта;
- Каллиграфия;
- Ораторское искусство;
- Шахматы.