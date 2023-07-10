Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 11 июля

Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 11 июля Фото: pexels
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 11 июля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", с отрогом антициклона на большей части республики ожидается погода без осадков, лишь на западе страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами.

По Казахстану синоптики прогнозируют усиление ветра, на западе, юго-западе, юге страны – пыльная буря. 

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +35+37°С.

В Алматы – солнечная погода. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С.

В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23С, днем +37+39°С.

Читайте также

Служебную проверку проведут в отношении акима в Жетысуской области

Женщины в погонах: как трудится прекрасный пол в ДЧС Шымкента

Как работает кинологическая служба ЧС Акмолинской области

Анастасия Стативкина
Казгидромет Погода Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какие девять банков ликвидируют в Казахстане
Какие девять банков ликвидируют в Казахстане
обсуждение
Усилить права заемщиков финорганизаций хотят в Казахстане
В Казахстане утвердили новые правила перечисления пенсионных взносов работодателями в ЕНПФ
В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ
Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Германии
Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Германии
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления