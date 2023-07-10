Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 11 июля

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 11 июля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", с отрогом антициклона на большей части республики ожидается погода без осадков, лишь на западе страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами.

По Казахстану синоптики прогнозируют усиление ветра, на западе, юго-западе, юге страны – пыльная буря.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +35+37°С.

В Алматы – солнечная погода. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С.

В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23С, днем +37+39°С.