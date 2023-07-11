Пути объезда: как добраться до дома или работы в Алматы минуя заторы

На улицах Алматы полным ходом идут работы по ремонту асфальтового покрытия. Акимат планирует отремонтировать 230 улиц протяженностью более 200 км. Но автомобилисты отмечают, что дорожные работы привели к огромным пробкам. Что происходит на улицах города, в материале Zakon.kz.

Проспект Аль-Фараби всегда считался у алматинцев скоростной трассой, по которой можно объехать практически все пробки в центре Алматы. Но уже как две недели на проспекте идет капитальный ремонт дорожного полотна и строительство моста через речку Есентай. А значит, передвигаться по Аль-Фараби теперь стало крайне сложно, в заторах можно простоять больше получаса. А в часы пик ситуация еще больше усугубляется.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Водителям и общественному транспорту буквально приходится лавировать между тяжелой техникой и бетонными конструкциями, которые установили у строящегося моста. А движение транспорта с южной стороны строители были вынуждены сместить ближе к центру проспекта.

Фото: Zakon.kz

Если по Аль-Фараби медленно, но верно еще можно проехать, то проспект Гагарина и вовсе недоступен для проезда автомобилей и общественного транспорта. Небольшой участок улицы закрыли для прокладки сети тепло- и водоснабжения.

Фото: Zakon.kz

О точных сроках завершения всех работ на данном участке пока не сообщается. Власти и рабочие озвучивают только ориентировочные даты. Но даже после того, как все будет завершено на проспекте Гагарина предстоит укладка нового асфальта.









Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

К слову, о капитальном ремонте дорог и сетей, а еще и перекрытии на некоторое время основных дорог власти Алматы заранее предупреждали горожан. И предлагали пути объезда, но несмотря на все это, легче алматинцам все равно не стало. Автовладельцы говорят, что объехать закрытые участки дорог по небольшим и сквозным улицам сложная задача.

"Пробки ужасные. Если раньше трудно было ехать в часы пик - утром и вечером, то сейчас невозможно проехать в любое время суток. Особенно страдает улица Абая, Аль - Фараби и Рыскулова. С этими ремонтными работами каждый ищет объезд, другой путь из-за этого на улицах образовываются многокилометровые пробки", - высказал свое мнение Олембаев Мейрамбек.

Но многие уже приловчились и сейчас без труда находят пути объезда. Правда, тратят на это чуть больше времени. Некоторые горожане в перекрытии дорог видят для себя плюсы, а именно передвигаясь по небольшим улочкам и переулкам можно узнать Алматы еще лучше и на будущее строить объездной маршрут.

Фото: Zakon.kz

Многие автовладельцы ругают чиновников и дорожных строителей. Последних, за то что все работы можно было бы проводить в ночное время суток, когда трафик на улицах Алматы в разы ниже. В администрации понимают претензии алматинцев и заявляют, что строительные работы ведутся практически круглосуточно.

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Также власти объяснили, почему не могут сразу после укладки асфальта открыть движение. Они считают, что тогда будут нарушены стандарты и технология. Чтобы этого не произошло и дорогу вновь не пришлось перекрывать и переделывать отремонтированный участок, новому асфальтовому покрытию нужно в среднем 36 часов для остывания поверхности и набора соответствующей твердости и прочности. Данный период, как правило, совпадает с дневным временем, чем и объясняется перекрытие движения.

Фото: Zakon.kz

Особенно временное ограничение движения не нравится водителям такси, которые за рулем проводят большое количество времени. Почти везде они попадают в заторы, а в 30-градусную жару у многих уже сдают нервы.

"Совершенно невозможно работать. Просто не хватает терпения. Заторы сильно выматывают, как физически, так и морально. В связи с этими пробками у меня сегодня произошел курьезный случай. С пассажиром стояли в пробке больше часа. Продвигались чуть ли не по метру в 15 минут. У меня сдали нервы и я предложил клиенту сесть за руль вместо меня. Так и доехали до места назначения меняясь друг с другом", - поделился таксист Асет.

Фото: Zakon.kz

Тем временем, в Управлении городской мобильности Алматы заявляют, что в этом году планируют провести средний ремонт дорожного полотна с применением полимеров на 230 улицах, протяженностью 200 км, в том числе на 15 магистральных улицах – Аль-Фараби, Тлендиева, Байзакова, Абая, Тургут Озала, Саина, Толе би, Шаляпина, Манаса, Калдаякова, Курмангазы, Жумалиева, Шагабутдинова, Досмухамедова и Туркебаева.

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Фото: Zakon.kz

Подрядчики утверждают, полимеры, которые используют при ремонте, позволят увеличить устойчивость к образованию колеи и трещин, вымыванию битума, а также увеличит срок эксплуатации дорожного покрытия, его прочность и морозостойкость.

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Полностью завершить все работы на магистральных улицах власти Алматы планируют ориентировочно к концу августа. А вот ремонт дорог районного значения завершится ближе к декабрю. А значит алматинцам пока ничего не остается, как набраться терпения и как минимум еще полтора месяца выезжать на работу или в гости к друзьям заранее.