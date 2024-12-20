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События

Что происходит в Алматы из-за сильнейшего снегопада

Что происходит в Алматы из-за сильнейшего снегопада, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 21:51 Фото: Zakon.kz
Сильнейший снегопад в Алматы 20 декабря привел к транспортным заторам и сбоям в работе аэропорта. Что происходит в мегаполисе – в материале Zakon.kz.

В городе фиксировались 10-балльные пробки. Но сейчас ситуация улучшилась. По данным сайта "Яндекс Карты", пробки в мегаполисе оцениваются в 7 баллов.

Сненгопад также вызвал резкий рост цен на такси. По данным горожан, стоимость поездок увеличилась в два-три раза.

Также алматинцы делятся в соцсетях видео, на которых видно, что и общественный транспорт столкнулся с трудностями: многие автобусы застряли прямо на дороге. Пассажиры вынуждены были выталкивать из заноса автобусы.

Отметим, что коммунальные службы работают в усиленном режиме. 

Вместе с тем, аэропорт Алматы оказался парализован из-за непогоды. Воздушная гавань закрыта на прием рейсов с 20:45 до 23:00 20 декабря. По информации КГА, на данный момент из аэропорта Алматы задерживается девять рейсов на вылет, 12 рейсов на прилет, два отмененных рейса.

Аэропорт организовал раздачу горячих и прохладительных напитков и снэков в обоих терминала в залах вылета и прилета. Пресс-служба поделилась фотографиями. 

Что происходит в Алматы из-за сильнейшего снегопада, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 21:51

Фото: аэропорт Алматы

Однако снежная погода не помешала зажечь главную елку города. Она засияла на площади Абая. 

В церемонии приняли участие звезды казахстанской эстрады и известные городские эстрадные коллективы, а также Дед Мороз и Снегурочка. 

Согласно данным РГП "Казгидромет", снегопад продолжится в мегаполисе и в выходные. А с понедельника будет снижаться температура воздуха, достигнув в определенные дни 15 градусов мороза.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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