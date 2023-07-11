Двое детей утонули в очистном сооружении в Жамбылской области
Фото: pexels
В Жамбылской области двое детей, оставленные без присмотра, упали в воду и утонули, передает Zakon.kz.
Об этом сообщает МЧС Казахстана в своем Telegram-канале.
"9 июля 2023 года около 18 часов в городе Шу местным жителем извлечены тела двух детей 2013 года рождения в канализационном очистном сооружении", - говорится в сообщении ведомства.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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